Les Saguenéens musellent Alexis Lafrenière

Par le fait même, ils ont mis la main sur le titre de la division Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les Sags ont maintenant 10 points d'avance sur Rimouski qui n'a plus que cinq matchs à jouer et qui ne peut devancer Chicoutimi en raison d'un plus petit nombre de victoires.

Grande vedette du hockey junior cette année, Alexis Lafrenière a été blanchi lors de ce match.

Félix Bibeau (29e but), Raphaël Lavoie (35e), Christophe Farmer (14e) et Raphaël Harvey-Pinard (33e dans un filet désert) ont marqué pour l'équipe locale. C'est Bibeau qui a obtenu la première étoile, devant Artemi Kniazev et Louis Crevier.

Le gardien Alexis Shank a aussi brillé, stoppant 29 des 30 tirs dirigés contre lui. Seul Nicolas Guay (27e) a trompé sa vigilance en troisième période.

Avec une salle comble de 4514 amateurs, les Sags ont dépassé le cap des 100 000 spectateurs, pour une moyenne de 3339 par match.

Chicoutimi recevra demain à 19 h le Drakkar de Baie-Comeau alors que le match vintage du 7 février sera repris. Il avait été annulé en raison de la fermeture partielle de la route 132.

Le prochain rendez-vous de l'Océanic de Rimouski se tiendra dimanche dès 16 h à Shawinigan, pour affronter les Cataractes.