Ultime offensive pour un service d'hémodynamie à Rimouski

Les échos en provenance de Québec ne sont pas favorables, indiquent les membres du groupe.

Pour contrer cette possibilité, ils ont lancé une pétition, publié trois vidéos d'appui sur les réseaux sociaux et désigné une douzaine de leaders régionaux qui se rendront à l'Assemblée nationale mardi prochain, dans l'espoir de rencontrer la ministre de la Santé.

Le porte-parole du comité, Gérald Henry, dit que la région a prouvé sa capacité financière et médicale à offrir un tel service et que la décision est maintenant politique.

On a ouï-dire qu'on aurait une réponse bientôt et que la réponse serait négative. Alors nous, on a décidé qu'il était temps de démontrer à la population, pas seulement de Rimouski, mais aussi du Bas-Saint-Laurent et même du Québec, que nous, on a besoin de ce service, que l'on se classe pour l'avoir ce service et que la ministre nous donne une réponse et que cette réponse-là soit positive , déclare M. Henry.

L'hémodynamie permet de dilater les artères du cœur en cas de problème cardiaque. (Archives) Photo : Radio-Canada

Dans les capsules vidéo sur le web, l'ancien président du conseil d'administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Hugues Saint-Pierre, dit qu'il n'a aucun doute que les médecins et les équipes techniques de l'hôpital de Rimouski ont la compétence pour offrir ce service.

Le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, y affirme que tous les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont signé une lettre d'appui et le député de Rimouski, Harold LeBel, analyse que la mobilisation régionale en faveur du projet est la clef du succès.

Encore une fois, il faut se battre pour avoir droit à des services en santé. Harold LeBel, député péquiste de Rimouski

L'hôpital de Rimouski Photo : Jean-Pierre Perouma

Ça fait qu’on va se mobiliser tout le monde, tous les partis politiques, à Ottawa, à Québec, les élus municipaux, les préfets, tout le monde ensemble, on va être solidaires pour faire comprendre au gouvernement qu'il faut cette salle d'hémodynamie à Rimouski. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. C'est le temps d'avoir une réponse positive , martèle Harold LeBel.

Le service d’hémodynamie permet de traiter les patients qui ont des problèmes cardiaques.

Gérald Henry explique que cette technologie sert à débloquer les artères et à limiter les dommages lorsqu'une personne est frappée par un infarctus.

D'après les informations de Denis Leduc