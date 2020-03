Steven Del Duca, le choix sans surprise du Parti libéral de l’Ontario

ANALYSE : La victoire de Steven Del Duca n’a surpris personne tant chez les libéraux que chez leurs adversaires politiques. L’ancien ministre dans le gouvernement de Kathleen Wynne avait plus d’appuis et de ressources que ses cinq adversaires combinés, mais la tâche pour ramener les libéraux au pouvoir s’annonce ardue.

Avec plus de 58 % des votes, M. Del Duca a prouvé qu’il avait la capacité de rallier les troupes libérales, mais malgré sa victoire décisive, le successeur de Kathleen Wynne est loin d’avoir soulevé les passions lors de la course à la direction. À preuve, le parti comptait 43 000 membres après la dernière élection. Au terme de la course, la formation politique compte 38 000 membres.

Steven Del Duca, âgé de 47 ans, est devenu le 25e chef du Parti libéral de l'Ontario Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Certains militants ont même quitté la salle avant l’annonce de la victoire de M. Del Duca, sentant que la partie était déjà acquise pour l’ancien ministre des Transports.

Sera-t-il capable de retenir l’attention maintenant qu’il est à la tête des libéraux? Rien n’est plus sur, lui qui a déjà dit qu’il ne siégera pas à Queen’s Park avant les prochaines élections, à moins que son ancien siège dans la circonscription Vaughan-Woodbridge ne se libère.

Un homme fort du gouvernement Wynne

Âgé de 47 ans, M. Del Duca n’est pas un inconnu du public, lui qui était un ministre influent au sein du gouvernement Wynne.

S’il veut permettre au Parti libéral de l’Ontario de regagner le cœur des électeurs, il devra prouver qu’il est l’homme en mesure de reconstruire l’appareil libéral et qui fera oublier les scandales qui ont coûté le pouvoir à Kathleen Wynne.

L'ancienne première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, en compagnie des anciens ministres Steven Del Duca et Deb Matthews. Photo : YouTube/Gouvernement de l'Ontario

La tâche ne sera pas simple puisqu’il était lui-même à la table des ministres lors de la prise de décisions controversées, notamment celle qui a mené à l’augmentation des coûts d’électricité en Ontario. M. Del Duca arrive aussi à la tête des libéraux avec son lot de controverses. Récemment, une enquête de CBC News révélait que M. Del Duca avait fait construire une piscine chez lui sans avoir les permis nécessaires.

Steven Del Duca voudrait acquérir une parcelle à l'arrière de sa propriété (zone ombragée) en échange d'une portion de son terrain à côté de sa maison (indiquée par la flèche). Photo : CBC/Sue Reid

M. Del Duca avait aussi fait les manchettes en 2017, alors qu'il était ministre des Transports. L'agence provinciale Metrolinx avait approuvé la construction d'une gare de train de banlieue GO dans sa circonscription, malgré une évaluation initiale négative.

Une tâche colossale

Dans ce contexte, la tâche de M. Del Duca s’annonce colossale. Il devra renflouer les coffres des libéraux, qui sont pratiquement vides depuis la cuisante défaite du 7 juin 2018. Est-ce que M. Del Duca sera en mesure de relever le défi? Seul l’avenir pourra le dire, mais l’élection de juin 2022 arrive vite et en coulisses, les progressistes-conservateurs de Doug Ford s’activent déjà afin de rappeler que M. Del Duca était au cœur des décisions qui ont rendu l’ancienne première ministre Wynne impopulaire. Ils ont déjà commencé à publier des publicités négatives à cet effet sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle dynamique

Malgré tout, l’élection de Steven Del Duca comme nouveau chef du Parti libéral de l’Ontario n’a rien de rassurant pour les progressistes-conservateurs et les néo-démocrates. Les libéraux qui avaient été en quelque sorte neutralisés au dernier scrutin provincial sont en train de renaître de leurs cendres.

Ils viennent d’élire deux nouveaux députés lors des élections partielles et ont maintenant un nouveau chef. Un chef qui a montré ses talents d’organisateur. Les deux dernières courses libérales avaient nécessité plusieurs tours avant de déterminer un gagnant. Cette fois, Steven Del Duca a fait son travail et s’est assuré de l’emporter dès le premier tour. Ce sont des qualités que ses adversaires n’ont pas les moyens de sous-estimer.

L'ancien ministre Steven Del Duca. Photo : Radio-Canada

Et les Franco-Ontariens dans tout ça?

Les francophones de l’Ontario se retrouvent maintenant avec trois chefs de parti qui ne maîtrisent pas le français. Le chef conservateur Doug Ford a promis de l’apprendre il y a deux ans et ne peut toujours pas s’exprimer en français. La cheffe néo-démocrate Andrea Horwath a tenté plusieurs fois de suivre des cours, sans succès. Steven Del Duca promet maintenant à son tour de s’y mettre, sans donner d’échéancier. Est-il nécessaire pour un chef de parti politique ontarien de parler le français? À chacun d’y répondre.