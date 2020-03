Flou entourant la possible construction d’un pipeline en Estrie

Le projet Goldboro, développé par la compagnie Pieridae Energy, prévoit la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel en Nouvelle-Écosse. Le projet prévoit l’acheminement du gaz naturel liquéfié de l'Alberta, en passant par le sud du Québec, vers la ville de Goldboro en Nouvelle-Écosse.

L’entreprise a obtenu toutes les autorisations gouvernementales pour entamer la construction de l’usine, mais encore faut-il qu’elle puisse acheminer sa ressource à destination. Pieridae Energy assure pouvoir utiliser les pipelines existants au Canada, dont le gazoduc Trans-Québec et Maritimes, aussi appelé le TQM.

Nous prévoyons utiliser les réseaux de pipelines existants pour transporter environ 800 millions de pieds cubes par jour. [Pour ce faire], certaines modifications aux systèmes de pipelines seront nécessaires , a affirmé pour la première fois le directeur des relations externes de Pieridae Energy, James Millar, en entrevue à Radio-Canada.

Par contre, le pipeline TQM qui traverse l’Estrie est déjà utilisé à sa pleine capacité. Le porte-parole de TQM réfute avoir quelconque lien d’affaires avec Pieridea Energy. En ce moment, non seulement il n’y a pas d’entente, pas de projet, il n’y a personne chez nous qui travaille sur un projet de Goldboro ou de cette nature-là , a indiqué le porte-parole de TQM, Louis-Pascal Cyr.

TQM souhaite installer une nouvelle station de compression à Bromont pour augmenter la capacité de son pipeline, mais ce projet ne répondra pas aux besoins de Pieridae Energy. Les projets sur lesquels on travaille sont vraiment pour répondre à la demande régionale et en Estrie , a clarifié Louis-Pascal Cyr.

Le porte-parole de Peridea a admis n’avoir aucune entente formelle avec TQM, mais il demeure sûr de pouvoir procéder aupremier voyage de gaz naturel en Europe d’ici 2025.

Il n’y a pas d’entente formelle actuellement [...] C’est un processus et le projet avance depuis 2011. Certains éléments peuvent prendre du temps et on continue de mettre l’accent sur l’avancement du projet , a expliqué James Millar.

Des inquiétudes dans la région

Cette prise de parole de Pieridae Energy ne rassure pas les environnementalistes, qui craignent que la construction d’un deuxième pipeline soit inévitable à la réalisation du projet.

En ce moment, il n’ya pas de deuxième trajet pour se rendre en Nouvelle-Écosse par les pipelines existants et le pipeline est déjà à pleine capacité [...] pour l’instant on n'y croit pas , a révélé le porte-parole du groupe Goldboro, parlons-en.

Alexandre Ouellet n'estime pas prématuré de se mobiliser avant une potentielle annonce de construction d'un nouveau pipeline. Selon lui, un nouveau gazoduc aurait des impacts majeurs sur l'environnement. Trop souvent dans des projets comme cela, on arrive à la dernière minute et on doit réagir et se buter directement à un BAPE ou à une compagnie qui ne veut pas nous entendre nécessairement. Pour nous, c’est important de prévenir.

Le groupe de militant promet d'accentuer la mobilisation dans les prochains mois.