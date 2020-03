Une randonnée à motoneige pour les enfants atteints du cancer

L'événement, qui en est à sa troisième année, a permis d’amasser plus de 22 000 $ pour Leucan.

Mario Massicotte, l'organisateur, est un agriculteur et conseiller municipal de Saint-Maurice. Son objectif de 20 000 $ a été largement dépassé avant même le départ. Il a notamment fait appel à ses fournisseurs et partenaires.

On a commencé avec Leucan l'année passée et ça m'a touché tellement au cœur de voir les enfants qui ont cette terrible maladie, qu'on puisse leur embellir leur vie. [...] On connait tous quelqu'un qui a un enfant qui a souffert de cette maladie, tout le monde met la main à la pâte , estime Mario Massicotte.

Entouré d'un comité organisateur, c'est lui qui a approché Leucan pour associer l'événement à l'organisme. L'initiative est très appréciée par les familles.

C'est une petite passion que j'ai. J'aime ça faire de la motoneige , indique Nathan Fecteau, 16 ans, en rémission du cancer.

Cette randonnée à motoneige permet de mettre la maladie de côté, le temps d'une journée.

La vie, elle change d'une journée à l'autre. Quand on est arrivés à [l'hôpital] Sainte-Justine, nous, on n'avait jamais été en oncologie. On ne savait pas c'était quoi. Donc, ça va vite , raconte le père de Nathan, Sébastien Fecteau.

Atteint d'un lymphome de Burkitt, Nathan est en rémission depuis janvier dernier.

Je suis restée avec Nathan à Montréal et Leucan nous donnait de petits répits. Ils nous faisaient des repas, deux fois par mois. C'était très apprécié. Des massages, une fois par mois aussi , relate sa mère, Denise Santeusanio.

Nathan Fecteau et sa famille ont profité de la journée de samedi pour faire de la motoneige au profit de Leucan. Photo : Radio-Canada / Sebastien St-Onge

Chaque année, cette journée de randonnée à motoneige attire de plus en plus d'adeptes.

On a des employés à l'année chez Leucan, mais on a une certaine limite de ce qu'on peut faire. Donc, quand des gens de la communauté avec de grands cœurs comme le comité de Mario viennent nous approcher, ça a un impact majeur , souligne la chargée de projets de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec, Julie Maltais.

La ministre et députée de la région, Sonia LeBel, faisait partie de la soixantaine de motoneigistes ayant répondu à l'appel.

Quand on a des enfants, on ne peut pas faire autrement que de s'impliquer et même quand on n'en a pas. C'est quelque chose d'extrêmement important, intéressant, donc aujourd'hui on en profite et on leur fait faire un beau tour en même temps , souligne la ministre.

D'après un reportage de Sébastien St-Onge