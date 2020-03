Coronavirus : les Iraniens de Saskatoon reportent leur fête du nouvel an

Le coronavirus force la communauté iranienne de Saskatoon à repousser à l’été prochain la célébration du nouvel an qui devait avoir lieu le 20 mars au parc prairieland. Sur Facebook, les organisateurs disent prendre cette précaution pour assurer la sécurité des participants, des commerçants et des artistes.

La santé et la sécurité [de tous] est notre priorité , indique la publication sur Facebook. Organiser cet événement demande plusieurs mois de travail et nous voulons célébrer le nouvel an iranien avec chacun d’entre vous , expliquent les organisateurs.

L’Iran est un des pays les plus touchés par la COVID-19 depuis l’éclosion du virus dans la ville de Wuhan en Chine, à la fin de 2019. En date de vendredi, l’Iran dénombrait 127 morts et 4747 personnes étaient infectées au pays.

Il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus en Saskatchewan à ce jour.

Sur Facebook, l'organisateur du nouvel an iranien, Frank Jafari, explique que l'événement est reporté parce que les coordonnateurs se préoccupent de la santé, de la sécurité et du bien-être de tous, et pas seulement des Irano-Canadiens.

Le nouvel an est une des célébrations les plus importantes des Iraniens partout dans le monde. De nombreuses personnes se rendent à des fêtes dans des endroits confinés où on danse beaucoup pendant plusieurs heures, explique Amir Abolhassani, un administrateur de la page Facebook.

Nous voulons nous assurer que nous ne contribuons pas à répandre le virus si quelqu’un est infecté, explique Amir Abolhassani. Il y a toujours des nouveaux arrivants et des gens qui font des voyages en Iran.

Dans la communauté iranienne de Saskatoon, précise-t-il, personne n’est allé ou n’est revenu d’Iran au cours des deux dernières semaines.

Nous sommes proactifs en prenant ces précautions , ajoute-t-il en invitant les autres communautés à faire de même.

D’autres événements de la communauté iranienne sont touchés par le coronavirus. Au moins trois activités ont dû être reprogrammées, selon Amir Abolhassani.

Le coronavirus pose un faible risque pour la santé au Canada, selon L’agence canadienne de la santé publique.

L’agence considère que les risques encourus par les Canadiens qui voyagent sont faibles, mais qu’ils varient selon les destinations. L’agence indique aussi que les Canadiens qui reviennent au pays après un voyage doivent surveiller l’apparition éventuelle de symptômes.

Selon le gouvernement de la Saskatchewan, en date du 2 mars, 52 personnes ont été testées pour le virus dans la province. Sur ce nombre, 45 personnes ont obtenu des résultats négatifs et 7 autres sont en attente de résultats.

Avec des informations de Morgan Modjeski