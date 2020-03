Pluie vergla¸çante et neige s'amènent à Québec

Le système affectera Québec, mais le bulletin météorologique spécial émis samedi après-midi ne permet pas de connaître ce qui attend la capitale.

De 15 à 25 centimètres de neige sont possibles entre lundi matin et mardi soir sur un axe allant de l'Abitibi vers la Baie des Chaleurs en incluant la ville de Québec , peut-on y lire.

Mais comme Québec se trouve dans la zone de transition de neige en pluie , il est probable qu'elle subisse également un épisode de pluie verglaçante.

Pire entre Montréal et Québec

Le risque est encore plus grand et les quantités prévues plus significatives entre Montréal et Québec, avertit Environnement Canada.

Les conditions routières pourraient être particulièrement difficiles mardi matin, poursuit l'avis.