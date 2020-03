Jeux olympiques spéciaux : l'or pour le patineur Josh Boudreau

L'athlète de Yellowknife, seul participant des Territoires à l’événement, a raflé deux médailles d’or et une médaille d’argent aux courses de 1000 mètres, 777 mètres et 333 mètres respectivement.

Il garde un souvenir impérissable de ces jeux.

« J'étais très content de moi », dit-il en parlant de ses performances qui l'ont mené sur le podium.

Il souligne que son adversaire pour l’épreuve de 333 mètres, qu'il a déjà affronté dans plusieurs autres courses, a été particulièrement difficile à battre.

« Il est un peu plus rapide que moi, dit-il. Nous étions au coude-à-coude. »

Josh Boudreau remercie ses entraîneurs, notamment son entraîneuse-chef, Jeanne Yurris, qui l’a aidé à améliorer ses performances.

« J’ai travaillé très fort dans mes entraînements, surtout sur mes départs [...] C’est une bonne entraîneuse », dit-il.

Josh Boudreau suggère aux jeunes athlètes qui souhaitent participer aux Jeux olympiques spéciaux d'hiver de se concentrer sur leurs forces.

« Il faut d'abord trouver ce dans quoi on est bon, dit-il. Ensuite, on peut décider jusqu’où on veut aller. »

L'athlète entend participer à une course à Edmonton l’automne prochain et affirme avoir les yeux rivés sur les prochains des Jeux olympiques spéciaux d'hiver.

Les Jeux olympiques spéciaux d'hiver, qui opposent des athlètes de plusieurs disciplines vivant avec une déficience intellectuelle, se tenaient du 25 au 29 février.

Avec les informations d'Amy Tucker et de Peter Sheldon