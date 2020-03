400 participants aux Jeux d'hiver des cadets à Alma

Les jeunes de 12 à 18 ans proviennent autant de l'aviation, de la marine que de l'armée.

Les activités se déroulent au centre Mario-Tremblay d'Alma.

23 corps de cadets sont représentés, dont plusieurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec.

Ils s'affrontent dans plusieurs disciplines aussi différentes qu'exigeantes comme le basketball, le hockey ou encore l'improvisation.

Le capitaine Étienne Gilbert, directeur des Jeux, met l'emphase sur la participation.

On se regroupe durant une fin de semaine pour des compétitions sportives. Il y a de la franche camaraderie, de l'esprit sportif, c'est ce qu'on veut développer. Le capitaine Étienne Gilbert, directeur des Jeux

Le capitaine Étienne Gilbert, directeur des Jeux d'hiver des cadets d'Alma Photo : Radio-Canada