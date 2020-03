L’enseignante accusée d’agression sexuelle entraînait des équipes sportives

L’enseignante de l’École secondaire Grant Park accusée d’agression et d’exploitation sexuelle sur une personne mineure entraînait des équipes sportives et était une éducatrice spécialisée au moment où les infractions alléguées auraient été commises.

L'enseignante de 27 ans entraînait des équipes réunissant des élèves de la 9e à la 12e année de l'école où elle travaillait.

Radio-Canada ne précise pas pour quelle discipline sportive elle était entraîneuse et ne nomme pas l'enseignante pour préserver l'anonymat de la présumée victime, qui est mineure.

Selon les documents déposés à la cour provinciale, l'enseignante est accusée d’agression sexuelle et d'exploitation sexuelle impliquant une personne de 16 ans, élève de l’école.

Ces accusations découlent d’incidents qui selon la police de Winnipeg se sont produits entre décembre 2019 et février 2020.

L’enseignante est aussi accusée d’avoir fourni de l’alcool à une personne mineure, le 8 février aux environs de cette date.

Ces accusations ont été portées le 27 février et la police affirme qu’aucune autre accusation n’a été ajoutée depuis.

L’enseignante a été libérée sous conditions et ne peut approcher à plus de 200 mètres des endroits où la présumée victime vit, travaille, étudie ou se rend pour prier.

Elle ne peut non plus posséder ou consommer de l’alcool, utiliser un téléphone portable pouvant être branché à l’Internet, prendre un emploi ou faire du bénévolat dans un contexte qui la place en position d’autorité ou de confiance auprès d’une personne mineure.

Soumise au test de dépistage

L’enseignante entraînait une équipe scolaire mais faisait partie d’un organisme sportif de Winnipeg qui exige de tous ses entraîneurs qu’ils n’aient pas de dossier criminel et ne figurent pas au registre provincial des mauvais traitements.

Les entraîneurs doivent aussi suivre un cours en ligne sur le respect dans le sport, qui aborde entre autres des questions liées au harcèlement et aux agressions.

Noni Classen est la directrice de l'éducation au Centre canadien de protection de l'enfance, établi au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Directrice de l’éducation au Centre canadien de protection de l’enfance, Noni Classen estime qu’il faut faire plus que des vérifications au registre des mauvais traitements quand des gens sont appelés à oeuvrer auprès de mineurs.

Les gens pensent souvent que ces mesures sont suffisantes pour savoir si une personne présente ou non des risques et peut travailler auprès d’enfants, dit-elle. Mais il faut en faire beaucoup plus.

Les organismes, dit-elle, doivent aussi mettre en place des règles claires et transparentes concernant les comportements acceptables des adultes qui agissent auprès des enfants.

Noni Classen donne l’exemple des communications numériques. Si un adulte est appelé à avoir des contacts avec un enfant par des moyens électroniques, des règles doivent clairement édicter quand ils peuvent communiquer, si cela peut se faire par un compte professionnel ou privé, et quels sont les sujets qui peuvent être abordés.

Les organismes doivent aussi clairement indiquer comment rapporter les manquements à ces règles, dit-elle.

Noni Classen rappelle que des pratiques de saine gestion veulent qu’un organisme prenne le soin de moderniser ses structures, d’évaluer ses politiques et procédures et ses mesures de transparence et de reddition de compte en ce qui concerne le contact avec les enfants .

Une tache sur le monde du sport

Tous les entraîneurs enregistrés auprès de Sport Manitoba doivent suivre le cours en ligne sur le respect dans le sport, qui enseigne comment agir face à des enjeux tels que l’identification et la gestion des abus, ainsi que les dynamiques du pouvoir.

La gérante de l'entraînement à Sport Manitoba, Susan Lamboo, se dit préoccupée par l’idée qu’une personne sur qui pèse de telles accusations a pu interagir avec de jeunes athlètes.

Les parents et les enfants font confiance aux entraîneurs et aux enseignants. Quand une personne en position de confiance abuse de son autorité, cela entache horriblement le monde du sport , dit-elle.

Le Centre canadien de protection de l’enfance a étudié l’abus de pouvoir à l'école. En 2018, il a publié un rapport sur 750 cas d'agressions sexuelles commises par des employés en milieu scolaire entre 1997 et 2017.

Si on y dénote davantage de prédateurs masculins que féminins, Noni Classen explique qu’il ne faut pas négliger la délinquance féminine en contexte scolaire. Pour elle, le contexte est un facteur clé.

En examinant la victimisation des enfants par le personnel des écoles, on s'est rendu compte qu’il y avait, statistiquement, plus d'agresseuses en milieu scolaire que dans la population générale , dit-elle.

On peut parfois minimiser le mal fait à un enfant par une femme, ajoute-t-elle. Or, ce n’est pas vrai. Le mal est très réel. Ça va au-delà de la période pendant laquelle les agressions se produisent, et ça constitue un bris de confiance et un abus de pouvoir, que l’agresseur soit un homme ou une femme.

La Division scolaire offre du soutien

La Division scolaire de Winnipeg a indiqué par courriel, plus tôt cette semaine, qu’elle continue de coopérer avec l’enquête de la police de Winnipeg et qu’elle continue d’offrir aux étudiants qui en ont besoin des services de counselling et de l’appui .

Noni Classen rappelle l’importance de s’occuper du bien-être émotionnel de tous à l’école, parce que ces situations ont un impact sur les victimes alléguées mais aussi sur d’autres personnes.

Le sentiment d’avoir été trahi, la blessure émotionnelle et les questionnements ont un impact sur toute la communauté. La confiance doit être rétablie, c'est quelque chose qui demande du temps , dit-elle.

L’École secondaire Grant Park a communiqué avec les parents le 28 février. La lettre qui leur est parvenue, signée par le directeur de l’école, Jamie Hutchison, indique que la police mène une enquête criminelle à l’endroit d’une enseignante de l’école en lien avec une situation s’étant déroulée à l’extérieur de l’école .

L’enseignante devrait comparaître devant le tribunal le moins prochain.

Avec des informations de Samantha Samson