Québec Cinéma et Netflix dévoilent les deux gagnantes de leur programme pour la relève

Les six duos de passionnés et passionnées du cinéma qui participaient à l’événement ont reçu l’accompagnement de mentors, de personnes œuvrant dans l’industrie du cinéma, pour préparer un projet de long métrage et un discours de vente pour le présenter.

Un jury, formé également de spécialistes du monde audiovisuel, était responsable de juger ces différents projets et de sélectionner le duo avec le celui qui était le plus prometteur à leurs yeux.

C’est le projet Le marabout qui a remporté cet honneur, a-t-on appris vendredi. Il s’agit d’une idée de Miryam Charles et de Valérie Bah. La première est une réalisatrice dont les films – Vole, vole tristesse et Trois Atlas, entre autres – ont été présentés dans divers festivals au Québec et ont voyagé dans le monde. La seconde est une scénariste et directrice photo qui s’associe notamment à des projets qui ont trait à l’identité queer et noire.

Plusieurs invités de marque, dont le cinéaste Émile Gaudreault et la directrice générale de Québec Cinéma Ségolène Roederer, ont participé à cette première mouture de l’événement, par exemple pour donner des classes de maître.

L’entente Netflix

Le programme La Forge Québec Cinéma consiste en une série d’activités, proposées aux duos de cinéastes sélectionnés, qui couvrent tout le processus créatif de la fabrication d’un film : de l’écriture du scénario au montage. Le but : aider à former la prochaine génération de cinéastes au Québec.

Netflix, qui présente l’événement, n’a pas dévoilé le montant de sa participation financière à ce partenariat avec Québec Cinéma lorsqu’il a été annoncé en novembre dernier.

La plateforme de diffusion en continu s’était engagée en 2017 à investir 500 millions $ sur 5 ans dans des productions canadiennes, et de consacrer 25 millions $ au soutien des jeunes talents canadiens, dans une entente avec le gouvernement canadien, qui a exclu l’idée de taxer les services du géant américain.