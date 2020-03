Des allégations d’attouchement écourtent la saison de water-polo féminin U14

L’association soutient que cette décision a été « difficile à prendre » et qu’elle avait d’abord tenté « de trouver un moyen de mener la saison hivernale à terme », mais qu’« en raison d’événements récents et des inquiétudes qu’ils ont soulevées quant à la sécurité [...], cela n’était pas possible ».

Selon des informations obtenues par CBC/Radio-Canada, au moins trois jeunes joueuses ont déposé des plaintes auprès de l’association ou de la police au cours des cinq derniers mois. Elles soutiennent avoir été victimes d’attouchements à la poitrine, sous leur maillot.

La police confirme mener une enquête après voir reçu trois plaintes d’adolescentes et de leurs familles contre une personne adolescente membre d’une équipe adverse.

L’Association albertaine de water-polo ne peut toutefois suspendre la personne faisant l’objet de ces allégations, puisque celle-ci relève d’une autre ligue.

L'association « pénalise les victimes », croient des parents

L’une des adolescentes ayant porté plainte rapporte avoir terminé un match avec des ecchymoses, des égratignures et des saignements à la poitrine.

Critiquant ce qu’elle considère être un manque de soutien de la part de l’association, sa mère dit « comprendre pourquoi si peu de victimes d’agression portent plainte ».

Dans une note précédemment envoyée aux parents, l’association suggérait aux jeunes filles de « porter un maillot plus serré » pour éviter de potentiels attouchements.

Selon la mère d’une autre joueuse, l’Association albertaine de water-polo « pénalise les victimes » qui ont porté plainte en annulant leur saison.

L’association dit avoir « lancé une enquête à propos des allégations », mais elle refuse de commenter « par égard pour la vie privée de toutes les parties impliquées et à cause de [son] enquête ».

Elle encourage également ses membres à « s’abstenir de discuter de l’affaire ou de la commenter ».

Avec les informations de Meghan Grant