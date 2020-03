Explosion des ventes résidentielles en février à Gatineau

Le volume des transactions de propriétés unifamiliales et de copropriétés a connu une hausse de 49 % en février 2020 par rapport à la même période l'année passée, selon un communiqué de la CIOChambre immobilière de l'Outaouais . Il s'agirait de la plus grande augmentation du nombre de ventes dans la région depuis février 2016, où une hausse de 46 % avait été enregistrée.

Les ventes des maisons unifamiliales ont connu une hausse de 32 %, se chiffrant à 354 ventes en février 2020 contre 269 en février 2019. Leur prix médian a augmenté de 9 %, passant d'environ 253 000$ à 276 000 $.

Le délai de vente — soit le temps qui s’écoule entre le moment où une personne met sa propriété sur le marché et le moment où cette dernière est vendue — a diminué de 19 jours pour les maisons unifamiliales, et de 36 jours pour les copropriétés.

Concernant ces dernières, le nombre de ventes a doublé par rapport à 2019. Il y a donc eu 92 ventes cette année comparativement à 46 en 2019. Leur prix médian a augmenté de 8 %, passant de 160 000 $ à environ 173 000 $.

En revanche, en 2020, on a dénombré 15 % de moins de propriétés résidentielles à vendre qu'en 2019.

Le président du conseil d’administration de la Chambre immobilière de l'Outaouais, François Vincent, qualifie le mois de février 2020 d'historique en matière de revente immobilière. Photo : Radio-Canada

Selon le président du conseil d’administration de la CIOChambre immobilière de l'Outaouais , François Vincent, ce boom dans le marché se traduira par une pression à la hausse sur le prix des propriétés.

On est dans ce qu’on appelle un marché de vendeur. François Vincent, président du conseil d’administration de la CIO

Les acheteurs sont aussi de plus en plus prêts à payer plus que le prix demandé, explique M. Vincent. La propriété que vous convoitez, vous n'êtes pas le seul à vouloir cette propriété-là , souligne le courtier immobilier, qui qualifie le marché actuel de jamais vu.

Croissance démographique et économique

Selon l'économiste de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Lukas Jasmin-Tucci, l’explosion de transactions immobilières s’explique par une croissance globale de l’emploi dans la région de la capitale nationale, accompagnée par une croissance importante des revenus.

En même temps, il a une croissance de la population qui est forte, soutenue surtout par la migration vers la région de Gatineau , explique l’économiste.

Il précise que cela va faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de demandes qu’il y a quelques années. Ça se traduit par une hausse de transactions .

Le prix médian d'une résidence unifamiliale a connu une hausse de 9% le mois dernier comparée à février 2019, se fixant à 276 000 $ selon la CIO (archives). Photo : Ville de Gatineau

Selon M. Jasmin-Tucci, les taux hypothécaires historiquement faibles depuis déjà quelque mois ont influencé le comportement des acheteurs le mois de février dernier. Ça vient avoir un impact direct sur le montant que les gens vont payer mensuellement, et puis là ça va être un facteur très important sur la décision d'acheter une maison ou non , explique l’économiste de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Lukas Jasmin-Tucci lance aussi un avertissement dans le contexte de la crise du logement qui a lieu présentement dans la région de la capitale nationale. Selon son interprétation, le marché de la revente actuel très serré peut décourager certains locataires qui chercheraient à acheter une propriété, tout en faisant monter les prix de location.

Ça va maintenir la demande , dit M. Jasmin-Tucci, en ajoutant qu’ à Gatineau, il y a un bilan migratoire important, donc encore là on a une demande importante . Il croit que cette combinaison de facteurs mettra une pression à la baisse sur le taux d'inoccupation, ce qui rend plus difficile pour les gens qui cherchent un logement .

Un boom à Ottawa aussi

À Ottawa, le marché immobilier a aussi connu le plus grand nombre de transactions en plus de 15 ans, lors de ce mois de février.

Dans la capitale nationale, les transactions immobilières ont augmenté de 13,9 % par rapport à février 2019. Les chiffres de février suggèrent que le marché de la revente d’Ottawa revient en force , peut-on lire dans un communiqué de la Chambre immobilière d'Ottawa.

La tranche de prix la plus active sur le marché résidentiel d'Ottawa était de 400 000 $ à 549 999 $, soit 39 % des unités vendues, selon les données de la Chambre immobilière d'Ottawa (archives). Photo : CBC/Jennifer Chevalier

Ces augmentations sont le résultat direct du manque de stocks exerçant une pression à la hausse sur les prix, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'à ce que l'offre se rétablisse et soit renforcée par des unités nouvellement construites , a précisé la présidente de la Chambre immobilière d'Ottawa, Deborah Burgoyne.