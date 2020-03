Deux écrivaines à Baie-Comeau pour parler des maux des femmes en 2020

Les deux autrices passent leur samedi après-midi à l'espace culturel l'Alternative pour lire des extraits de leurs oeuvres, échanger sur des thèmes féministes et animer un atelier d'écriture.

Réfléchir en imaginant le pire

Romancer et imaginer les dérives et les extrêmes des inégalités que peuvent vivre les femmes au quotidien est le défi que les deux autrices lancent à ceux et celles qui participent à leur activité. Les lectures et les discussions feront ensuite place à un atelier d'écriture qui se base sur la dystopie féministe.

La dystopie féministe, c'est un scénario catastrophe souvent du futur dans lequel il y a une critique de la société. Et là, bien sûr, la critique va toucher aux femmes, aux enjeux qui sont difficiles pour les femmes. À quel point ça va devenir pire dans le futur , explique Marie Demers.

La place des femmes dans la société aujourd’hui est un sujet qui occupe et préoccupe les deux autrices depuis longtemps.

C'est sûr qu'on a envie de parler de pouvoir, de rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, également de violence envers les femmes. Pourquoi ça continue alors qu'on a l'impression qu'on a fait tellement de pas en avant dans notre féminisme , soutient Ariane Lessard.

Prendre ses responsabilités

Avoir la tribune d’une autrice, c’est aussi avoir la responsabilité de participer aux débats, de faire circuler les idées. Les deux femmes de passage sur la Côte-Nord considèrent que ce processus commence par la discussion.

Je prends ça comme une responsabilité en tant qu'autrice d'aller à la rencontre d'autres voix, d'autres points de vue, également à la rencontre des gens qui nous lisent. Ariane Lessard, autrice

Montrer le féminisme comme un projet commun de vivre ensemble fait partie des objectifs des deux autrices venues discuter avec leur lectorat.

C'est bienveillant, le féminisme, il faut arrêter de penser que c'est contre les hommes, ce n’est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. Le féminisme ne peut pas se faire sans les hommes en un sens , défend Marie Demers.

Avec les informations d'Alexie André Belisle