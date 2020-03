Comment se protéger de la COVID-19 et que faire quand on est malade?

Avec plus de 100 000 cas d’infection par le coronavirus, dont plus de 50 au Canada, impossible d’échapper à la frénésie médiatique qui entoure la COVID-19… et difficile d’éviter les informations fausses ou erronées. Voici comment reconnaître la maladie, limiter les risques, mais aussi comment agir lorsqu’on croit être atteint.