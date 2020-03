Le combat féministe: avec ou sans les hommes?

Ce combat interpelle tout le monde. C’est sûr qu'il faut être à l’écoute des premières concernées que sont les femmes. Mais tout le monde est concerné. Chacun a sa part et les hommes doivent être solidaires avec les mouvements de femmes ici et partout dans le monde.

Un texte de Perpetue Mahuclo Adite

C'est la réponse donnée par Martinez Lopez, porte-parole du Collectif 8 mars, à la question de savoir si la lutte pour le respect des droits des femmes doit se faire sans avec ou sans les hommes. Le Collectif 8 Mars est composé de la Fédération des femmes du Québec, de groupes communautaires de défense des droits des femmes et des instances en condition féminine des syndicats québécois. Pour la jeune militante pour les droits des femmes, les hommes sont concernés.

Pour nous c’est important, très important qu’ils s’impliquent et qu’ils soient à l’écoute non seulement le huit mars, mais aussi tous les jours de l’année et qu’ils fassent avancer le droit des femmes. Martinez Lopez, porte-parole du Collectif 8 mars

Le Collectif 8 mars était aux cotés de l'association Femmes de diverses origines (FDO), qui a marché ce dimanche dans les rues de Montréal à l’occasion de la journée internationale des femmes. L'objectif principal cette année est de sensibiliser et mobiliser le soutien aux résistances en cours contre le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, l'impérialisme et le racisme et contre les gouvernements, les institutions et les personnes qui les représentent , selon un communiqué de presse. La situation des femmes migrantes, racisées et celle des femmes autochtones occupe une place de choix dans le cahier de revendications.

Des centaines de personnes, y compris des hommes, sont venues en soutien à la manifestation.

Une marche qui a toute son importance

Pour Martinez Lopez, qui est aussi vice-présidente de la fédération des femmes du Québec (FFQ), il y a des personnes qui pensent que l’égalité est déjà atteinte, ce n’est pas vrai . Elle a ajouté qu'il faut insister sur l’éducation afin que chaque personne, quelle que soit son identité, puisse être en mesure de poser des actes et des gestes en solidarité avec les luttes qui concernent les droits des femmes.

Quand on parle du 8 mars, c’est le moment pour sensibiliser les populations par rapport aux enjeux autour de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur les droits des femmes. C’est sûr que notre travail de sensibilisation concerne tout le monde, y compris les hommes. Martinez Lopez, porte-parole du collectif 8 mars

La présence des hommes est un bon point pour la cause de l'égalité des hommes et des femmes, selon une marcheuse. De plus en plus d’hommes se disent féministes aujourd’hui, c’est une grosse avancée. Aussi, les rapports hommes femmes ont beaucoup changé dans le milieu du travail, entre autres avec le mouvement Metoo , a-t-elle affirmé.

Même s'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années pour la condition des femmes, il reste beaucoup de choses à faire , selon une autre marcheuse qui soutient aussi que les hommes sont tous autant concernés et doivent agir de façon concrète.

Par exemple s’il y a quelque chose de sexiste qui se passe au travail, je pense qu’il faudrait que les hommes le dénoncent même si ça ne les concerne pas individuellement. Une marcheuse

Un exercice à faire, quoique difficile

Construire un discours féministe qui laisse la place aux hommes sans effacer la parole des femmes, c’est un exercice qui est un peu délicat , selon Stéphanie Pache, professeure en sociologie du genre et des sexualités à l'Université de Québec à Montréal (UQAM) Elle pense toutefois que c’est une démarche à mener, car selon elle, le féminisme n’est pas un combat des femmes contre les hommes, c’est un combat pour l’égalité qui concerne tout le monde. C’est un combat qui doit se poursuivre sur de nombreux fronts .

Dans l’action au quotidien, n’importe quelle personne est chargée de pratiquer moins de discrimination. C’est un travail possible. Ça demande un travail de réflexion et un engagement à faire différemment ce qu’on a tendance à faire, soi-disant naturellement, Stéphanie Pache Photo : Radio-Canada

Même si des avancées se font remarquer, l’inégalité est encore là; il existe notamment une « vraie résistance » à ce que les femmes occupent des positions de pouvoir.

Les femmes représentaient 19,4% des administrateurs en 2016, Plus précisément, 28,0 % des entreprises comptaient une femme au sein de leur conseil d'administration, et 15,2 % comptaient plus d'une femme, tandis que 56,8 % des conseils d'administration étaient entièrement constitués d'hommes au Canada. Source : Statistique Canada

L'ennemi est puissant. Le système patriarcal, ce n’est pas les hommes en soi, c’est le système qui hiérarchise les hommes et les femmes et qui, malheureusement, est difficile à combattre, c’est dur de dire quelles luttes sont les bonnes. C'est une question dynamique , explique Stéphanie Pache.

Je pense que se battre pour l’égalité c’est un beau combat, parce qu’on vit dans une société inégalitaire à tous les points de vue et il s’agit de pouvoir construire des alliances pour continuer au quotidien à défendre le fait qu’un autre monde plus égalitaire est possible, mais oui, cela a un prix. C’est compliqué, mais je pense que ça en vaut la peine. C’est un pari, on n’est jamais sûr, rien n’est gravé dans le marbre. Stéphanie Pache, professeure en sociologie du genre et des sexualités à l'UQAM

Un homme féministe

Si vous demandez à Hatem Laroussi, d'origine tunisienne, pourquoi il s’identifie comme un homme et un militant féministe, il vous répondra que personne ne peut choisir son origine, sa culture ou son genre. Cependant, on peut choisir sa vocation . Actuellement au doctorat en sciences infirmières à l’université Laval, il a travaillé auprès les minorités telles que les détenues, les travailleuses de sexe, la communauté LGBTIQ et offre des formations en droit et santé sexuelle et reproductif, violence fondée sur le genre, plaidoyer, citoyenneté, droits des minorités, droits humains. Il en est fier.

Être féministe pour certains fait penser que tu es un homme efféminé. Cependant, être féministe c’est être quelqu’un qui a une forte croyance en l'égalité et l'équité. Il ne faut pas être une victime d’une oppression patriarcale pour défendre les droits de la femme. Hatem Laroussi

Hatem Laroussi est doctorant en sciences infirmières. Pour lui, les hommes ont leur place dans la lutte pour le respect des droits des femmes. Photo : Facebook/Harem Laroussi

Ce doctorant, âgé de 30 ans, mène plusieurs actions relatives aux droits des femmes, car selon lui, l’implication ne se limite pas aux femmes . Sa thèse porte sur le vieillissement réussi des femmes avec le VIH. Le choix de ce sujet s'explique par le fait que les femmes sont oubliées dans l’épidémie de VIH. Les études sont plus orientées vers les jeunes, et dans le contexte du sida, la femme est toujours perçue comme la mère ou l’aidant naturel. Aussi, le mouvement féministe est plus centré sur les femmes jeunes, mais les femmes âgées sont oubliées , a-t-il expliqué. Il travaille aussi avec des femmes sur l’acceptation de l’oppression. Il est particulièrement fier d'une expérience.

C’était un atelier dans une faculté de médecine dentaire. L’une des participantes était très convaincue que son rôle ne valait rien et que, parce qu’elle est une « femme », elle devrait être soumise. Elle a accepté les coups de son fiancé, les insultes et elle perçoit ces violences comme une chose normale. Après la formation, nous avons échangé et j'ai tenu à la rencontrer à plusieurs autres occasions. Après trois mois, je l’ai croisée par hasard, elle était très motivée et elle me parlait avec beaucoup de détermination , a-t-il déclaré.

Aujourd’hui je suis une autre femme, je suis autonome et je suis un être humain. Nos échanges m’ont poussé à penser mon avenir et j'ai décidé de profiter de ma vie , a indiqué la femme, de son côté.

Ce genre de témoignage est inoubliable et il reste ancré à vie dans la tête de Hatem Laroussi.