Arthur Irving recevra un doctorat honorifique de l’Université de Moncton

Selon les documents de l’Université de Moncton, cette décision d’accorder un doctorat honorifique à M. Irving aurait été votée par le Sénat académique en novembre dernier.

« On est assez consterné par l’annonce, puisqu’on dénonçait, il y a moins d’une semaine, le don que l’Université de Moncton acceptait de Irving Oil et d’Arthur Irving. Et là, on apprend qu’un doctorat sera accordé en administration des affaires à cette même personne », dénonce Antoine Zboralski, président du groupe environnemental Symbiose.

L’Université de Moncton et les Irving ont fait les manchettes cette semaine, alors que la riche famille néo-brunswickoise doit accorder un don substantiel à l’institut universitaire. L’annonce de ce financement est prévue le 17 mars.

« On a vraiment l’impression avec le timing que, en fait, l’Université de Moncton vend un doctorat honorifique contre un don de la famille Irving », envoie M. Zboralski.

Antoine Zboralski rappelle qu’un doctorat honorifique est la plus grande distinction que peut offrir l’Université de Moncton.

On espère que ce sera un doctorat en évasion fiscale et en pollution de l’environnement, mais apparemment ce n’est pas ce qui s’annonce. Antoine Zboralski, président de Symbiose

« Mais en célébrant M. Irving, l’Université de Moncton dit ''cette personne a eu une contribution exceptionnelle, a excellé dans son domaine, pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick’’ », déplore M. Zboralski.

Qui est Arthur Irving?

Arthur Irving est né au Nouveau-Brunswick, dans l’une des familles les plus puissantes de la province.

Son grand-père, James Irving, a lancé l'entreprise familiale à la fin des années 1800.

Arthur Irving possède aujourd’hui 100 % de la société Irving Oil, qui exploite des stations-service et des raffineries de pétrole par l’intermédiaire du Arthur Irving Family Trust.

Arthur Irving vit toujours à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, bien qu’il ait une résidence à Boston, aux États-Unis.

Il est chancelier émérite de l'Université Acadia, une institution postsecondaire du Nouveau-Brunswick, qu'il a quittée avant l’obtention de son diplôme, lorsqu’il était étudiant, selon Bloomberg, une plateforme spécialisée dans le monde des affaires.

Forbes Magazine évalue sa fortune actuelle à 3,4 milliards de dollars, ce qui ferait de lui la 667e personne la plus riche de la planète.

Arthur Irving a deux frères, qui ont aussi goûté à la richesse familiale.

James Irving, également milliardaire, a repris un conglomérat qui s'étend de la construction navale à l'exploitation forestière. Un autre frère, actionnaire chez Irving Oil, est décédé en 2010.

