Reprise quasi complète du service chez VIA Rail

Les trains de passagers de VIA Rail circulant entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto ont presque tous repris leur horaire normal.

Quelques trains avaient recommencé à circuler entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto il y a quelques jours, mais samedi, tous les trains ont été remis en service comme prévu sauf les trains 45 et 655 assurant la liaison entre Toronto et Ottawa. Ces derniers seront de retour sur les rails dimanche, alors que le service sera complètement rétabli sur l’ensemble du réseau de VIA Rail.

Selon VIA Rail, plus de 1070 trains ont dû être annulés au cours des dernières semaines à cause du blocage des rails par des manifestants soutenant les chefs héréditaires wet'suwet'en dans leur combat contre le passage d’un pipeline sur leur territoire.

Cette interruption du transit ferroviaire aurait affecté quelque 165 000 usagers, contraints de trouver d’autres moyens de transport ou de modifier leurs plans.

Quant au millier de travailleurs mis à pied par VIA Rail alors que les trains étaient paralysés, l’entreprise a indiqué qu’ils seraient progressivement appelés à reprendre le travail.

Avec les informations de Rémi Authier