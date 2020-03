Les entreprises indépendantes préfèrent le vert de Pallister

Le gouvernement du Manitoba a présenté jeudi les grandes lignes de son Plan vert et climatique , qui comprend son approche sur la taxe carbone. Farouchement opposé à la formule proposée par le gouvernement fédéral, le premier ministre manitobain Brian Pallister propose une taxe de 25 $ la tonne de CO 2 dans la province, accompagnée d’une réduction de la taxe de vente provinciale, qui passera de 7 à 6 %.

La FCEI préfère la formule de Pallister

Lors d’un point de presse jeudi, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a affirmé que selon la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, le Plan vert de Brian Pallister serait pire que le plan fédéral pour l'agriculture et l'industrie.

Contactée par Radio-Canada, la FCEI nuance son point de vue. Toute forme de taxe qui vise à punir n’est pas l’idéal. On préfère des mesures qui encouragent l’investissement et qui encouragent les actions plus vertes , explique l’analyste principal des politiques à la FCEI, Gopinath Jeyabalaratnam.

Entre le plan du Manitoba et celui du gouvernement fédéral, on choisit le moins pire pour les entreprises, et c’est le plan du gouvernement du Manitoba. Gopinath Jeyabalaratnam, analyste principal des politiques à la FCEI

L'analyste principal des politiques de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Gopinat Jeyabalaratnam. Photo : Radio-Canada

Gopinath Jeyabalaratnam estime que le plan manitobain qui est accompagné d’une diminution de la taxe de vente provinciale sera plus avantageux pour les petites entreprises. Il explique que certaines entreprises seraient injustement pénalisées avec la formule d’Ottawa, puisqu’elles n’ont pas toutes des solutions alternatives réalistes pour virer au vert.

Gopinath Jeyabalaratnam donne en exemple l’industrie du camionnage. Les camions utilisent beaucoup d’essence, pas parce qu’ils veulent utiliser de l’essence, mais parce qu’il n'y a pas de solutions alternatives concrètes. Il n'y a pas de camions électriques pouvant parcourir de longues distances et qui peuvent servir les clients de la même façon.

L'industrie du camionnage est injustement pénalisée par la taxe carbone, selon la FCEI. Photo : Getty Images / buzbuzzer

Peu d’espoir pour le plan vert de Pallister

Ottawa n’a toujours pas évalué la nouvelle proposition du gouvernement manitobain. Des exemptions à son programme sont toutefois possibles. Le Québec, par exemple, a mis sur pied une bourse climatique est dans cette situation.

Pour voir le jour, le plan de Brian Pallister sur la taxe carbone doit recevoir l’aval d’Ottawa. Or le fédéral a déjà affirmé que le taux de 25 $ la tonne de CO 2 était insuffisant.

Mercredi, après la présentation de son plan, le premier ministre du Manitoba a déclaré qu’il n’avait aucune raison de croire que son nouveau plan vert allait séduire Justin Trudeau.

Le premier ministre continue cependant d'espérer que le gouvernement Trudeau reviendra sur sa décision d’imposer une taxe fédérale aux provinces dont le plan de tarification a été jugé inadéquat.

La province conteste aussi devant un tribunal fédéral la démarche du gouvernement fédéral à son égard, qu'elle juge inconstitutionnelle.

La taxe carbone et la taxe provinciale à 6 % devraient entrer en vigueur le 1er juillet, a annoncé le premier ministre.