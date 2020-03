Manifestation à Val-d'Or pour protéger les services de garde non reconnus

La manifestation est organisée en collaboration avec l'Association québécoise des milieux familiaux éducatifs privés (AQMFEP) pour dénoncer la loi 143.

La loi interdit à une propriétaire de garderie privée en milieu familial d'être remplacée en cas d'absence et l'oblige à fermer pour la journée si elle doit s'absenter.

Elle ne peut non plus garder plus de six enfants, y compris les siens.

L'association croit que l'objectif du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est de rendre la garde en milieu familial non reconnue illégale

Cécile Ketterer qui est responsable d'un service de garde (RSG) en milieu familial régi et subventionné compte bien faire le déplacement.

Sans pouvoir donner de chiffres, elle affirme qu'après l'entrée en vigueur de la loi en septembre dernier, plusieurs services de garde privés ont fermé dans la région.

Ce qui prive plusieurs parents d'avoir accès à un service de garde, précise-t-elle.

C'est vraiment pour les milieux privés parce que c'est des fermetures massives et ça met beaucoup de personnes dans l'embarras, elles ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont plus de garde , avance Cécile Ketterer.

Elle ajoute que dans son cas, si [elle] a un milieu de garde familial [subventionné elle] n'est pas forcément sorti du bois non plus parce [elles sont] aussi en négociation et ça se passe pas forcément bien.

Rappelons que les responsables des services de garde en milieu familial de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) observent des moyens de pression.

Elles veulent dénoncer la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective avec le ministère de la Famille.