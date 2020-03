SpaceX réussit le 50e atterrissage de sa fusée

La fusée Falcon a décollé avec 4300 livres (1950 kg) de matériel à bord pour la Station spatiale internationale.

Quelques minutes plus tard, le booster de première phase a fait un atterrissage spectaculaire, à minuit, à Cape Canaveral.

Et le Falcon a atterri pour la 50e fois dans l'histoire de SpaceX [...] Quelle vue incroyable en direct jusqu'à l'atterrissage. Jessica Anderson, ingénieur de SpaceX

La capsule Dragon, quant à elle, s'est élancée vers un rendez-vous prévu lundi avec la station spatiale.

C'est la 20e livraison de la station pour SpaceX, qui a lancé près de 45 360 kg de marchandises vers l'avant-poste orbital depuis le début des opérations de livraisons en 2012. Northrop Grumman est l'autre expéditeur commercial de la NASA.

Le fondateur et directeur général de SpaceX, Elon Musk, a souligné que l'opération s'est déroulée dans des conditions difficiles. Les vents étaient très forts - de 40 à 48 km/h - des conditions jamais rencontrées pour un atterrissage de rappel à Cape Canaveral. Mais, il a dit qu'il voulait repousser les limites. Cet atterrissage réussi était le 50e d'un propulseur SpaceX après un décollage, sur terre ou en mer.

L'enveloppe s'est agrandie , a tweeté Musk après l'atterrissage.

La capsule Crew Dragon sur la fusée SpaceX Falcon 9 au Centre spatial Kennedy en Floride en mars dernier. Photo : AFP/Getty Images / JIM WATSON

Le premier atterrissage du booster de la société a eu lieu en 2015, dans le but de réduire les coûts et de recycler les fusées. Le dernier booster et la capsule Dragon ont tous deux été recyclés lors de vols précédents.

Études variées

Parmi les expériences scientifiques en vol : une analyse de l'amortissement des chaussures de course en apesanteur par Adidas, une étude des gouttelettes d'eau par Delta Faucet Co. qui s'efforce de mieux conserver l'eau des pommes de douche, des modèles 3D du cœur et des tissus intestinaux, et finalement 320 bribes de vignes de Space Cargo Unlimited, la même start-up luxembourgeoise qui a envoyé 12 bouteilles de vin rouge à la station spatiale, en novembre dernier, pour une année de vieillissement en haute altitude.

La capsule Dragon contenait également des friandises pour les deux Américains et un Russe à la station spatiale : pamplemousses, oranges, pommes, tomates, Skittles, Hot Tamales et Reese's Pieces.

Quant à l'emballage de la capsule pour le lancement, aucune précaution supplémentaire n'a été prise en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus, indique la NASA.

Peur du coronavirus?

Les précautions strictes habituelles ont été prises pour éviter de transmettre des germes ou des maladies à l'équipage de la station. Les procédures approuvées par les médecins se sont avérées efficaces dans le passé, ont noté les responsables.

À l'avenir, la société lancera des fournitures dans des capsules Dragon de deuxième génération, des versions plus spacieuses et plus élaborées construites pour des équipages.

L'entreprise a pour objectif de lancer des astronautes de la NASA ce printemps. La société californienne SpaceX s'associe également à d'autres entreprises pour faire venir des touristes et des chercheurs privés à la station spatiale, ainsi que pour effectuer des orbites solitaires de haute altitude au cours des deux prochaines années.