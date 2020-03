Près de 12 000 foyers sans électricité dans l’ouest d’Ottawa après un incendie

Un incendie survenu dans le poste électrique Lincoln Heights, tôt samedi matin, cause une panne majeure et des fermetures routières dans l’ouest d’Ottawa.

Au moment d’écrire ces lignes, 11 707 clients d’Hydro Ottawa étaient sans électricité, principalement dans les secteurs Carling, Richmond, Pinecrest, Ahearn et Oakley.

Les pompiers ont reçu un appel signalant de la fumée qui s’échappait du sous-sol du poste électrique peu avant 3 h. L’incendie a été maîtrisé vers 7 h et personne n’a été blessé.

Les équipes d'Hydro Ottawa sont sur le terrain pour tenter de rétablir le courant.

Les autorités ont dû fermer un segment du chemin Richmond, entre le chemin Assaly et l'avenue Edgeworth. Le fonctionnement des feux de circulation à l’intersection de l’avenue Carling et des chemins Richmond et Pinecrest est également perturbé.