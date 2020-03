Les pêcheurs de crabes inquiets des répercussions du COVID-19 sur les affaires

Gilles Thériault, président de l'Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, dit craindre que les inquiétudes liées au virus aient une incidence sur les ventes de produits dans des pays comme les États-Unis et le Japon, ce qui pourrait avoir « un impact économique énorme au Nouveau-Brunswick. »

« Tout est dans l'air et nous surveillons certainement la situation de très près », soutien M. Thériault.

Gilles Thériault, représentant des transformateurs de crabe du N.-B. Photo : Radio-Canada

Après l'industrie du homard, le crabe des neiges est la plus grande industrie de la pêche dans la province, puisque des millions de dollars de crabe des neiges du Nouveau-Brunswick sont vendus à l'étranger.

Environ 85 % des produits du crabe des neiges sont vendus sur les marchés américains, en particulier dans les casinos et les restaurants et les buffets à volonté, populaires dans des États comme la Floride, la Géorgie et le Maryland.

Les exportations de homard vers la Chine sont en chute libre. Photo : Reuters / Jason Lee

Le mets apprécié du Nouveau-Brunswick est également populaire sur les bateaux de croisière.

« C'est un souci pour nous, car en ce moment, l'industrie des bateaux de croisière est en mode panique à cause, bien sûr, de COVID -19 », rapporte Gilles Thériault.

Un effet domino

M. Thériault prend l'exemple d'un bateau de croisière qui représente entre 10 et 15 % des ventes - qui peut sembler peu pour certains - mais cela pourrait avoir un impact sur l'ensemble du marché.

Le MS Marina au lever du soleil, à quai au port de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

« Si nous n'avons pas accès à, disons, notre bateau de croisière traditionnel. Ce crabe va devoir aller ailleurs », explique Gilles Thériault.

« En gros, l'offre va devenir supérieure à la demande dans d'autres endroits. Cela se traduirait par un prix plus bas. Tout cela peut avoir un effet domino. »

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale des pêcheurs professionnels, a pris l'exemple des consommateurs en Chine, où le virus a éclaté pour la première fois.

Jean Lanteigne est le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il explique que beaucoup de gens dans ces pays ne sortent pas pour manger dans des restaurants où le crabe est habituellement vendu.

« Vous n'achetez pas la même nourriture, votre comportement en tant que consommateur est différent », soutien Jean Lanteigne. « Cela aura un impact. »

Il y a environ quatre ans, 129 millions de dollars de crabe des neiges ont été envoyés depuis la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick.

La majeure partie des 78 millions de dollars en provenance du Nouveau-Brunswick ont été pêchés dans le nord de la province.

Archives - Au quai de Shippagan, les pêcheurs de crabe des neiges retiennent leur souffle et espèrent pouvoir prendre la mer bientôt. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

La même année, les exportations annuelles totales de crabe des neiges ont atteint 280 millions de dollars, dont 83 % vers les États-Unis et 12 % vers le Japon.

L'industrie ne saura pas quel type d'impact le virus aura sur la pêche avant le début de la saison en avril.

Tous dans le même bateau

Entre-temps, la plus grande exposition de fruits de mer d'Amérique du Nord a également été reportée en raison de l'inquiétude croissante suscitée par l'épidémie mondiale de COVID-19.

La Seafood Expo North America annuelle devait accueillir à Boston des milliers d'acheteurs et de fournisseurs de l'industrie du monde entier pour une convention de trois jours à partir du 15 mars.

Archives - Kiosques des représentants nord-côtiers au Seafood Expo North America (SENA) de Boston Photo : Photo offerte par Jean-René Boucher

La liste des exposants de l'exposition a présenté plus de 1 000 entrées provenant d'environ 60 pays. Il y avait des dizaines d'entrées canadiennes, dont plusieurs provenant des provinces de l'Atlantique.

« Nous sommes tous dans le même bateau, tout est dans l'air », dit M. Lanteigne.

Gilles Thériault raconte que les producteurs de crabes des neiges avaient hâte de rencontrer leurs clients et de finaliser les accords d'achat et de vente, tout en examinant la situation du marché pour l'année à venir.

Le salon est un lieu important pour les producteurs de crabes des neiges « pour avoir une idée des prix que nous allons obtenir pour notre produit ».

Avec les renseignements de CBC et de Jean-Philippe Hughes