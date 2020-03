Un 4e Triathlon d'hiver se tient à Senneterre

Environ 70 personnes sont attendues à l'événement qui s'adresse aux petits et aux grands.

Il est possible de courir 3 km, en ski de fond, en patins ou en raquettes ou 1 km pour les enfants.

Des participants de Val-d'Or, d'Amos et de Lebel-sur-Quévillon prennent part à l'événement.

C'est un événement qui clos la semaine de relâche et il vise aussi à faire bouger les gens pendant l'hiver explique le bénévole Éric Allaire.

On incite le monde à venir, à bouger un trois kilomètres c'est quand même assez bien, mais c'est un petit stresse pour se préparer, dit-il. On voit le monde qui viennent faire l'événement commencent à courir un peu plus en hiver et n'attendent pas l'été pour pouvoir courir. Et le ski, ça les forces à venir ici voir nos belles montagnes et aller en région pour pratiquer. Pour la raquette aussi, nous avons de super belles pistes de raquettes.

En été, le club organise Senneterre à pied, une activité de marche, de course ou d'initiation au triathlon.