On avance l’heure cette nuit!

Même si ce changement se fait automatiquement sur les appareils intelligents comme les téléphones cellulaires et les tablettes, d’autres cadrans, comme ceux des automobiles et des fours à cuisson, auront besoin qu’on change l’heure manuellement.

Question de tradition, plusieurs personnes ne se demandent même plus pourquoi on change l’heure au Canada. En fait, il s’agit d’une façon d’économiser de l’électricité durant la saison hivernale.

C'est lors de la Première Guerre mondiale que le changement d'heure est véritablement implanté dans l'espoir d'économiser l'énergie. Environ 70 pays ont adopté le changement d'heure à travers le monde.

Est-ce toujours nécessaire en 2020?

Le gouvernement du Yukon a décidé que le changement d’heure du 8 mars est le dernier que vivra le territoire. Jeudi dernier, les autorités annonçaient la suppression du changement d’heure semi-annuel, à la suite de consultations publiques.

Ils ne sont pas les seuls à en avoir assez de ce rituel. En Colombie-Britannique, le gouvernement provincial considère la possibilité de remiser cette pratique pour de bon, dans le but de rester à l’heure de la Californie toute l’année.

Les répercussions du changement d’heure sur la santé

« Si on perd la dernière heure, ça représente presque 50 % de notre sommeil paradoxal. Donc perdre une heure de sommeil a un effet catastrophique sur nos stages de sommeil », explique Michèle Morrisson, inhalothérapeute à l’Institut du sommeil de Moncton.

Plusieurs spécialistes à travers le monde remarquent des répercussions négatives du changement d’heure sur la santé des gens.

Des recherches médicales viennent en appui à leur position, démontrant que le changement d'heure aurait réellement des effets sur la santé. Les crises cardiaques, les AVC et les suicides seraient à la hausse après les changements semi-annuels.

« Une autre conséquence, dans la littérature, c’est augmentation d’infarctus du myocarde, de crises cardiaques, le lundi matin. Il y a des études qui le montrent, mais c’est très difficile à expliquer », explique un professeur de psychiatrie à l’Université de Montréal et directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil de l'Hôpital Rivière-des-Prairies de Montréal, Roger Godbout.

Si on regarde le changement d’heure à l’automne, on voit que ce changement-là apparaît quand même, mais le mardi suivant. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais le fait est là. »

Il ajoute qu’il n’y a pas de raison médicale de changer l’heure, puisque le corps s’adapte naturellement au changement graduel de l’exposition à la lumière du soleil lorsque l’année avance.