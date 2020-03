Incendie à Grande-Rivière : reloger les résidents pourrait être un casse-tête

La ville est en déficit de logements, explique Kent Moreau, le directeur général de la ville de Grande Rivière. Reloger les gens, ça va être une situation particulièrement difficile , ajoute-t-il.

Une trentaine de résidents touchés

Le feu s'est déclaré vendredi vers 15 h 45 dans un immeuble comptant 17 logements. Au total, 16 de ces logements étaient occupés par une trentaine de résidents.

Ce sont près de 30 résidents qui ont perdu leur logement, selon le maire de la municipalité de Grande Rivière, Gino Cyr. Photo : Radio-Canada / Vincend Lafond

L'incendie n'a pas fait de victime. Quatre résidents ont été incommodés par la fumée et ont été conduits à l'hôpital, selon la Sûreté du Québec (SQ).

Le directeur du service de sécurité incendie de Grande-Rivière et de Percé, Luc Lebreux, explique qu'à l'arrivée des pompiers, des sinistrés se trouvaient sur leur balcon. Notre priorité a été le sauvetage et l'évacuation de huit personnes qui étaient prises sur les balcons à l'avant et à l'arrière , raconte-t-il.

Les personnes étaient prises aux deuxième et troisième étages. Toutes ont été secourues et sont saines et sauves. Luc Lebreux, directeur du service de sécurité incendie de Grande Rivière et de Percé

La Ville de Grande-Rivière indique que tous les résidents du 149, rue de Belles-Feuilles ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Ils recevront l'aide d'urgence pour les prochains jours.

Perte totale

Le bâtiment est une perte totale.

On a été obligé d'utiliser une pelle mécanique au courant de la soirée pour pouvoir abattre la structure parce que c'était rendu instable et les pompiers ne pouvaient pas pénétrer dans l'immeuble. Luc Lebreux, directeur du service sécurité incendie de Grande Rivière et de Percé

On parle à peu près d'une trentaine de résidents. Il y a une intervention de la Croix-Rouge. C'est elle qui prend en charge les personnes. La Croix-Rouge vérifie si les résidents ont des assurances, leur donne des montants d'urgence et relocalise les gens à des chambres d'hôtel , indique le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr.

Sur sa page Facebook, la Ville de Grande-Rivière indique que plusieurs personnes ont été prises par un élan de solidarité et souhaitent faire des dons de vêtements, de meubles et d’articles ménagers aux sinistrés sans assurance.

La Ville affirme être présentement dans un processus d’évaluation les besoins et qu’elle gérera les dons et leur distribution par la suite.

L'incendie n'est pas d'origine criminelle, selon la SQSûreté du Québec . Le service de sécurité incendie de Grande Rivière enquête pour connaître la cause du brasier.

Avec les informations de Geneviève Génier Carrier et Zoé Bellehumeur