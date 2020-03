Les hôtes d'une fête de mineurs affirment ne pas être responsables du drame qui a suivi

Les hôtes d’une fête privée entre mineurs, Stephen et Lidia Pearson, se sont défendus en soutenant n’avoir jamais fourni d’alcool au groupe d'adolescents invités excepté une bouteille de cidre de deux litres remise à leurs filles jumelles. Le couple a toutefois avoué savoir que le groupe de 30 à 40 jeunes apporterait leurs propres boissons alcooliques à la fête.

La règle numéro un était de ne pas conduire en état d'ébriété... Je leur faisais confiance. Lidia Pearson

Le survivant de l’accident, Calder McCormick, âgé de 17 ans à l’époque et souffrant d'une lésion cérébrale traumatique grave depuis, les accuse de négligence affirmant qu’ils auraient dû mieux superviser la fête et s’assurer que les adolescents rentrent chez eux en toute sécurité.

À la sortie de la fête et en état d'ébriété, les deux garçons ont aperçu les clefs dans le commutateur d'allumage de la voiture déverrouillée d'un voisin, sont montés à bord et ont pris la route. L'accident tragique a eu lieu un peu plus tard.

Il n'existe pas de décision judiciaire statuant sur la responsabilité des hôtes d'une fête en Colombie-Britannique. Cette affaire pourrait donc créer un précédent pour les adultes qui autorisent des mineurs à boire chez eux.

En 2006, le plus haut tribunal du pays a jugé que les hôtes d'une fête ne pouvaient pas être tenus responsables des actes de l'un de leurs convives, un adulte qui avait trop bu.