Raviver la flamme du service d’incendie bénévole de Dubreuilville

Depuis le 28 février, une annonce est épinglée sur la page Facebook communautaire de Dubreuilville. Pompiers volontaires sont nécessaires , peut-on y lire.

J’ai mis le posting il y a quelques jours, mais ça fait pas mal plus longtemps que ça que j’en cherche , lance Patrick Sigouin en riant.

Bon an mal an, les résidents de Dubreuilville peuvent compter sur une vingtaine de pompiers bénévoles. Présentement, l’équipe compte 19 membres. Mais Patrick Sigouin perdra bientôt quelques-uns de ses gars , comme il appelle ses collègues, en raison de déménagements.

Quand j’ai commencé, il fallait passer des interviews. Aujourd'hui.. j’ai eu une application voilà… quelques mois. On la prend. On n’a pas le choix. On est rendu à ce point-là.

Patrick Sigouin chef pompier du service d’incendie de Dubreuilville