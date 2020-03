Transport de pétrole : Il y a 5 ans, deux trains déraillaient en moins d'un mois à Gogama

Le 14 février, un premier train quittait la voie à 30 km au nord-ouest de Gogama. L’accident causait le déversement de 1,7 million de litres de pétrole, ainsi qu'un incendie qui a brûlé pendant cinq jours.

Lors du déraillement du 14 février, 29 wagons-citernes ont quitté la voie ferrée et 19 d'entre eux ont subi des brèches. Photo : BST

Trois semaines plus tard, le 7 mars 2015, un second train déraillait quelques minutes à peine après avoir traversé le centre-ville. Cinq wagons-citernes tombaient également dans la rivière Makami. L'accident causait une explosion et un nouveau brasier. Celui-ci a pris trois jours à éteindre.

L'explosion du 7 mars 2015 a été aperçue par plusieurs résidents de Gogama. Photo : Denis Brunet

Le rapport du Bureau de sécurité des transports du Canada évaluait à 2,6 millions de litres la quantité de pétrole brut déversée dans l'environnement.

Des résidents ont démontré leur insatisfaction à plusieurs reprises quant aux travaux de décontamination effectués par le CN. La compagnie a également contesté la facture de nettoyage imposée par l'Ontario, la jugeant trop élevée.

Les rails en cause

Le premier déraillement a été attribué à une rupture d'éclisses, selon l'enquête du BSTBureau de sécurité des transports . Les éclisses sont des supports horizontaux permettant de maintenir deux rails ensemble.