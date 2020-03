Vague de fermetures aux Promenades du boulevard Wallberg de Dolbeau-Mistassini

Cette semaine, Stokes et la Corniche étaient en vente de fermeture. Les locaux bientôt vacants s'ajouteront à la douzaine d'espaces déjà vides du centre commercial.

Les Promenades du boulevard Wallberg ont perdu de leur lustre, tout comme les commerçants qui s'inquiètent de la situation. Plusieurs montrent du doigt les ventes sur Internet, la population vieillissante et le manque de dynamisme du centre commercial. Il faut trouver un point fort pour faire revenir les gens dans le centre d'achat que ce soit par animation ou par une grosse enseigne, moderniser un peu, faire un peu de décoration. Le centre d'achat est triste , indique la gérante d'Hangar 29, Brigitte Fardouet.

Le copropriétaire du centre commercial admet que la situation est inquiétante. Toutefois, Jacques Lapointe souligne n'avoir aucun pouvoir sur les maisons mères qui choisissent de fermer boutique. On travaille quand même assez fort pour recruter d'autres commerçants, explique-t-il. On négocie très serré avec eux parce qu'on sait que la compétition est forte.

De nombreux commerces ont mis la clé sous la porte. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Une population qui consomme moins

Le président de la SIDAC, un regroupement de commerçants, croit que l'âge de la population a une incidence encore plus grande sur la consommation que les ventes en ligne.

Selon Camille Vézina, il est important de s'adapter à cette clientèle. Certains magasins de sports, la clientèle change, donne-t-il en exemple. Peut-être qu'à un moment donné, les vélos que tu vendais étaient plus sportifs. Aujourd'hui, c'est un hybride qui se vend.

En mode solution

Les fermetures de commerces sont loin d'être l'apanage de Dolbeau-Mistassini. La Ville et les intervenants du milieu économique veulent toutefois renverser cette tendance. Des campagnes pour promouvoir l'achat local ont été mises en place et la SADC Maria-Chapdelaine accompagne les commerçants qui souhaitent s'afficher sur Internet.

La Ville a aussi créé un programme de valorisation des façades et tente de développer son parc industriel dans le but d'être plus attractive. Fin mars, elle ira même à Montréal dans le cadre d'Expo Franchise pour attirer de nouveaux détaillants. D'ici quelques semaines, les commerçants et les industries pourront aussi compter sur un nouveau programme de soutien financier dont les paramètres restent à être définis.

L'affluence n'est pas toujours au rendez-vous aux Promenades du boulevard Wallberg. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En attendant, les commerçants des Promenades du boulevard Wallberg espèrent que les fermetures des boutiques ne feront pas fuir les clients. Moi, je ne suis pas un fervent de l'achat en ligne, mais on ne sait jamais, explique Rock Perron, achat en mains. Avec tout ça, ça peut nous porter à aller à l'extérieur.