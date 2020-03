Un planchiste paralysé obtient le droit de poursuivre Grouse Mountain pour négligence

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique accepte d'entendre la cause d'un planchiste qui poursuit le centre de ski Grouse Mountain pour négligence, car il a été paralysé à la suite d'un accident sur un saut dans un parc à neige. En mai 2019, la cause avait été sommairement rejetée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, entre autres, car un avis de non-responsabilité était imprimé à l'envers de son billet de remonte-pente et sur une affiche près de la billetterie.