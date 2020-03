Financement pour l'aide aux victimes : le CALACS franco d’Ottawa attend avant de célébrer

Jeudi, la ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine, Jill Dunlop, a annoncé à l'Assemblée législative que la province s'engage désormais à verser 2 millions de dollars par an en plus des 14,8 millions de dollars de financement de base que les centres d'aide reçoivent chaque année.

Gestionnaire au CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel francophone d'Ottawa, Josée Guindon assure qu'elle ne peut se réjouir de l'annonce du gouvernement progressiste-conservateur, puisque d'importantes questions restent sans réponse en lien avec cette annonce.

Vendredi dernier, nous avons reçu un appel personnalisé de Toronto de la sous-procureure générale nous annonçant la coupure du un million , rappelle-t-elle. Cela signifiait que le financement de son organisme aurait été amputé de 16 000 $, ce qui représente 680 heures d’aide aux victimes.

Hier [jeudi], il y a une annonce en Chambre des communes, on n'a aucun appel de Toronto donc, il semblerait que ça fasse partie d'une stratégie globale en lien avec la lutte contre la traite des personnes dans laquelle on aurait inséré un financement aux CALACScentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel , fait remarquer Mme Guindon.

Josée Guindon est gestionnaire au CALACS francophone d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Habituellement, les CALACScentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel sont financés par le ministère du Procureur général, indique Mme Guindon. Or cette fois-ci, l'annonce provient d'un autre ministère. De plus, le gouvernement fait allusion à un deux millions de dollars investis dans les CALACScentres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel en lien avec la stratégie contre la traite des personnes , souligne-t-elle.

Or, habituellement, ce genre d'annonce fait référence à des appels de propositions pour des projets, donc ça voudrait, par exemple, vouloir dire qu'on devrait déposer un projet et, si on est sélectionnés, on va avoir de l'argent , précise Mme Guindon.

Il n'est nullement question ici de remettre le un million de dollars qui a été coupé vendredi dernier. Josée Guindon, gestionnaire au CALACS Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel francophone d'Ottawa

De ce fait, le CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel francophone d'Ottawa ne sera pas en mesure d'embaucher un employé à temps plein en intervention, selon Mme Guindon.

Temps et aussi longtemps qu'on n'a pas les détails, on est encore en train d'abolir des postes et de prendre des mesures pour pallier le manque à gagner et, surtout, prendre des mesures pour ne pas pénaliser les femmes qui vont nous approcher dans les prochaines semaines , assure la gestionnaire.

L'organisme fait donc appel à toutes ses bénévoles pour venir en aide aux femmes et il frappe aux portes pour obtenir du financement.

Avec les informations de Mama Afou