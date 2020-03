Décès d'Henri Richard : les hommages en Mauricie

La légende du tricolore entretenait un lien particulier avec la Mauricie. Plusieurs de ses anciens coéquipiers qui y résident se souviennent de lui comme d'un joueur d’équipe incroyable.

Lui, son but, c’était de gagner, aller chercher la rondelle. Je n’ai jamais vu un gars avec un coeur de même , affirme Jean-Guy Talbot qui a commencé sa carrière avec le Canadien de Montréal en 1955, la même année qu'Henri Richard.

Jean-Guy Talbot se remémore le moment où le Canadien de Montréal a remporté la Coupe Stanley en prolongation grâce à un but d'Henri Richard. C'était en supplémentaire, c’est là qu’Henri a scoré le but avec son bras. On a tous sauté sur la glace avant qu’ils disent que le but n’est pas bon, mais il était bon le but. C’est un souvenir d’Henri que j’ai souvent et tous ceux qui ont joué avec lui s’en rappellent.

Jean-Guy Talbot est de loin le plus titré de la région avec 7 Coupes Stanley, dont 5 consécutives. Photo : Radio-Canada

Jean-Guy Talbot savait Henri Richard malade depuis des années et a appris sa mort avec beaucoup d’émotion. Il garde le souvenir d’un homme qui avait du caractère.

J’ai été gâté qu’il soit mon plus grand ami. Ça me fait quelque chose parce qu’il est parti. Jean Guy Talbot, ancien joueur du Canadien de Montréal

Un parcours légendaire

Avec ses 358 buts et 688 mentions d’aide, Henri Richard s’inscrit dans l’histoire du hockey comme un excellent passeur. Ses anciens coéquipiers retiennent aussi son intensité et sa constance. Il offrait toujours un jeu de la même qualité. Durant toute ma carrière, je ne l’ai jamais vu jouer un mauvais match , se souvient Léon Rochefort qui a remporté deux coupes Stanley et joué 97 matchs avec le Canadien de Montréal. L'ancien coéquipier d'Henri Richard a aussi été son adversaire pendant 5 saisons dans la LNH (Ligue nationale de hockey).

C’était un gars très humble et qui n’était pas très jasant, mais c’est le genre de joueur qui pouvait faire la différence sur la glace comme dans le vestiaire. Léon Rochefort, ancien coéquipier d'Henri Richard

Henri contrôlait la rondelle comme j’ai rarement vu. Il n’avait pas le plus gros gabarit, mais prenait toujours soin des gars et disait aux adversaires : "si vous voulez vous battre, ce sera contre moi". Il n’était pas grand ni gros, mais je ne l’ai jamais vu virer les talons devant qui que ce soit , poursuit Léon Rochefort.

En plus de Jean-Guy Talbot et de Léon Rochefort, deux autres anciens coéquipiers du Pocket Rocket résident encore en Mauricie. Bobby Rousseau a remporté 4 coupes Stanley, et a fait équipe avec Henri Richard pendant dix ans. André Pronovost en a gagné tout autant en seulement 5 ans avec le Canadien.

Henri Richard en quelques chiffres : 1er dans l’histoire du Canadien avec 1258 matchs disputés, 3e pour les aides (688) et les points (1046);

129 points, dont 49 buts, en 180 matchs de séries;

Gagnant en 1974 du trophée Bill-Masterton, qui récompense la persévérance, l’esprit d’équipe et le dévouement à la cause du hockey;

10 participations au Match des étoiles.

D'après le reportage de Jonathan Roberge