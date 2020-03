Un nouveau prix pour rendre hommage aux Néo-Brunswickoises

La ministre responsable de l’Égalité des femmes, Sherry Wilson, a annoncé la création du prix VIVA vendredi, lors d’un événement visant à souligner la Journée internationale de la femme 2020.

Les rôles et les contributions des femmes sont souvent absents des livres d’histoire, et pourtant, les femmes ont bien des histoires importantes et inspirantes qui méritent d’être racontées – des histoires de courage, de force et de persévérance , déclare Mme Wilson.

Les femmes inspirantes qui font partie de nos vies ne figureront peut-être jamais dans un livre d’histoire, mais nous pouvons façonner notre propre histoire en leur rendant hommage grâce aux prix VIVA , ajoute-t-elle.

VIVA est un acronyme pour visionnaires, inspirantes, vivantes et autonomes, précise le gouvernement dans un communiqué officiel à propos de l'annonce.

Le lieutenante-gouverneure Brenda Murphy a également pris la parole lors de l'événement de vendredi.

Autant nous savons combien nous avons progressé, autant nous savons aussi combien nous devons aller plus loin , lance Mme Murphy. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de reconnaître nos réalisations et de constater l’écart qui subsiste encore entre les genres.

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Brenda Murphy, a pris la parole lors d'un événement organisé pour souligner la Journée internationale de la femme, le 6 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Mme Murphy a reconnu qu'il reste de nombreux problèmes à résoudre : la violence contre les femmes, les disparités en matière d'équité salariale dans le secteur privé, le nombre croissant de femmes dans les foyers pour sans-abris et la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées

Les élèves de tout âge ont été invités à soumettre une vidéo, une affiche ou une histoire au sujet d’une femme qui les inspire.

Des propositions ont été reçues de toutes les régions de la province.

Elles seront publiées dans le magazine de la Journée internationale de la femme, qui sera distribué à l’échelle provinciale.

Ces cinq soumissions étaient celles de Sana Hashmat, Kenzie Auger, Gabby Byrne, Elianna Pitre et Shelby Henry, et Vera Chen.

De plus, l’école secondaire Oromocto High a reçu le certificat « École de l’année » pour l’appui qu’elle a démontré à la Journée internationale de la femme 2020. L'école secondaire d'Oromocto est celle qui a soumis le plus grand nombre de candidatures parmi toutes les écoles de la province.

Les prix VIVA seront remis dans cinq catégories : championne du gouvernement, championne communautaire, championne du secteur des affaires, jeune championne et championne au quotidien.

La date limite pour proposer une candidature est le 1er novembre 2020. Les gagnantes seront annoncées lors de la célébration de la Journée internationale de la femme 2021.

Avec des informations de CBC