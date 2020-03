Quartier des lumières : groupe Mach promet une place animée et 60 commerces

On en sait un peu plus sur le futur Quartier des lumières qui naîtra, au cours de la prochaine décennie, sur le site de l'actuelle Maison de Radio-Canada. Le groupe Mach a dévoilé ses intentions pour les zones commerciales de ce mégaprojet immobilier d'un milliard de dollars.

Le groupe Mach avait déjà annoncé le volet résidentiel du futur Quartier des lumières – avec ses 4000 condos, appartements locatifs et logements sociaux – ainsi que la construction de trois tours de bureaux. L'aménagement des espaces commerciaux n'était toutefois pas connu.

Plus d'une soixantaine de commerces, dont plusieurs magasins à grande surface, seront répartis sur cet immense périmètre de millions de pieds carrés. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le site est excessivement vaste , affirme la directrice de la conception et du développement du groupe Mach, Marie-Geneviève B-Pelland.

Par exemple, le studio 42 de Radio-Canada, où est notamment enregistré Tout le monde en parle, pourrait à lui seul devenir un supermarché, une quincaillerie ou un stationnement en raison de sa superficie importante.

Une fois la démolition complétée, il y aura toujours, une trentaine de pieds sous la terre, des locaux existants. [Nous allons] pouvoir les réaménager avec d'autres espaces souterrains , explique Mme B-Pelland.

C'est sous la terre que le promoteur souhaite implanter les magasins à grande surface qui ne sont pas la chose la plus intéressante à avoir au point de vue de l'expérience commerciale piétonne , ajoute-t-elle. Environ 60 % de cet espace sera donc occupé par six grands magasins, dont l'accès, lui, sera en surface.

Faire renaître le Faubourg à m'lasse

Le promoteur voit dans son projet, où une place publique animée sera construite, une renaissance du quartier autrefois surnommé Faubourg à m'lasse. On y trouvera une soixantaine d'espaces pour des restaurants, boutiques et services, en plus de 2000 places de stationnement intérieur.

Le Quartier des lumières tel que l'envisage le groupe Mach. Photo : Groupe Mach

Nous ce que l'on propose, c'est une mixité verticale. Ce ne sera pas un dortoir. Sur une horloge de 24 heures, il y aura toujours des gens sur le site. Marie-Geneviève B-Pelland, groupe Mach

Avec les 10 000 nouveaux clients potentiels – résidents comme travailleurs –, les commerces du Village voient dans ces nouveaux espaces une offre complémentaire, mais à une condition. C’est une bonne idée d’avoir des grandes surfaces dans le coin, si on sait que l’on est capable de préserver la vitalité commerciale des artères qui existent déjà , dit Yannick Brouillette, directeur général de la Société de développement commerciale du Village.

On veut protéger le commerce de proximité. On veut protéger les artères commerciales, d’autant plus que la rue Sainte-Catherine a une histoire, un patrimoine , ajoute-t-il.

De son côté, la Ville de Montréal rappelle que la proposition devra respecter son programme d'urbanisme. La vision commerciale de Ville-Marie en est une de proximité, favorisant des rues animées et complémentaires à la rue Sainte-Catherine.

Les résidents semblent aussi tiraillés devant l'avenir de ce quadrilatère. Ça va profiter à la classe aisée, je dirais , estime une femme.

Une autre résidente n'y voit pas d'intérêt. Ce n’est pas nécessaire. Dans ce quartier, c’est assez vivant. Il y a ce qu’il faut, pas besoin de développer plus. Peut-être ailleurs dans d’autres quartiers.

Un habitant du quartier envisage toutefois un changement positif. On va avoir plus de choix et avec des nouveaux résidents, qui seront peut-être plus aisés que les résidents maintenant, on va avoir un renouvellement de notre rue.

Les premiers commerces doivent ouvrir leurs portes en 2024.

Avec les informations de Mathieu Dion et Karine Mateu