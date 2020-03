Les propriétaires d'Imago Village inquiets des coupes forestières

Ils craignent que le scénario actuel du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour combattre la tordeuse des bourgeons de l’épinette tue carrément le tourisme dans le secteur, une crainte partagée par bien des citoyens.

C'est toute la montagne ici qui va être coupée [sur une quinzaine de kilomètres]. Martin Thibault, copropriétaire d'Imago Village

C'est dans ce secteur que les coupes doivent être effectuées. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Imago Village est une entreprise qui propose de dormir dans des yourtes à deux pas des pentes de ski du Valinouët.

Si les coupes de bois prévues par le gouvernement pour combattre la tordeuse des bourgeons de l’épinette vont de l’avant, les montagnes environnantes seront rasées.

Les coupes sont tout autour de notre terrain dans le fond, on va être encerclé de coupes à blanc , a indiqué Martin Thibault, copropriétaire d'Imago Village. On est un produit touristique d'aventure, donc c'est certain que de venir faire une coupe à blanc dans ce secteur-là va complètement à l'encontre de notre mission, qui est d'attirer les touristes pour leur montrer le paysage , a poursuivi, Martine Houde, l'autre copropriétaire.

Les propriétaires d'Imago Village, Martin Thibeault et Martine Houde. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Ce serait en fait une catastrophe pour les propriétaires qui vendent 1000 nuitées par année, car ce qui attire les visiteurs ici, c'est l'accès direct à la nature, en raquette, en ski, en motoneige ou à vélo.

Ça va être 20 ans à rebâtir ce qui va être tué. Martine Houde, copropriétaire d'Imago Village

C'est ce paysage que craignent de perdre les propriétaires d'Imago Village. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Des villégiateurs mécontents

Ce n'est pas juste leur entreprise qui risque d'en souffrir, mais bien toute l'industrie touristique. Hubert Vallée, un client d'Imago Village rencontré sur place, en avait contre l'intention du ministère. On appelle ça une coupe régénérative, c'est un beau mot pour dire une coupe à blanc. Ce n'est pas compliqué, il n'y aura plus d'activités possibles ici au niveau raquette, plein air, même au niveau de la motoneige il y a une partie de 15 kilomètres de piste qui va être dans le désert totalement. On n'est pas contre couper du bois, on est contre le faire unilatéralement, puis sur une surface qui va être dévastatrice pour toute l'économie , s'est-il offusqué.

Pour sa part, Robert Lavoie, croit que ces coupes viendront anéantir les efforts de promotion de la région. Quand on dit le Saguenay-Lac-Saint-Jean est grand, bien ce qu'on s'apprête à faire est petit. L'ATR investit des sommes faramineuses pour amener des clients de l'extérieur. Le secteur du Valinouët constitue la principale porte d'entrée des monts Valin et ce qu'on propose avec le plan c'est qu'on va jeter une roche dans la vitrine , a-t-il laissé savoir.

Les portions en vert sont celles où des arbres devront être coupés en raison de l'épidémie de tordeuse de bourgeon d'épinette. Photo : Radio-Canada

Les motoneigistes qui se rendent à ce point de vue pour admirer le panorama auront désormais droit à des forêts rasées si rien ne bouge. Une carte a été produite par le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs montrant l'ampleur des coupes autour du Valinouët. Les citoyens demandent au ministère des Forêts de refaire ses devoirs pour éviter de défigurer le paysage.

Plus de 2500 personnes ont déjà signé une pétition pour réclamer un moratoire d’un an sur le plan d’aménagement forestier. Ils veulent d'autres solutions. J'ai posé la question pourquoi on ne fait pas d'arrosage? La réponse a été brève. On m'a dit pour le ministère, la coupe, c'est des revenus et l'arrosage, c'est des dépenses , a enchaîné Robert Lavoie.

Les consultations publiques sur la question des coupes se sont terminées le 5 mars.

Une rencontre est prévue jeudi prochain entre l’Association des propriétaires du village alpin, le Ministère et la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau pour discuter de la suite des choses.