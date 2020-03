COVID-19 : Cardy impose la quarantaine à ceux qui ont voyagé dans les pays touchés

Le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick ordonne aux élèves, aux enseignants et aux bénévoles qui ont voyagé dans certains pays touchés par le coronavirus de rester à la maison lundi prochain. Cette directive concerne notamment un groupe d’environ 30 élèves de l'école Sussex High, qui s’est rendu dans le sud de l'Italie pour le congé de mars et qui doit atterrir à l'aéroport de Moncton samedi.

Si vous pensez qu’il y a un risque d’avoir été exposé au virus, s’il vous plaît, restez à la maison , demande le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy. On va faire tout ce qu’on peut faire comme système pour vous soutenir, et dans le cas des élèves, pour assurer qu’il n’y a pas une grande interruption dans l’éducation de vos jeunes.

À lire aussi : Coronavirus : préparatifs et recommandations au Nouveau-Brunswick

Les personnes qui auront voyagé dans les pays touchés devront rester à la maison pour une période de 14 jours à partir de la date de leur retour au Nouveau-Brunswick.

Les pays dont il est question ont des niveaux de risque de 2 ou de 3. Ce sont les pays et régions suivants : la Chine, l'Iran, le Japon, le nord de l'Italie, la Corée du Sud, Jong Kong et Singapour. L'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus.

Les élèves de Sussex High avaient initialement prévu de se rendre à Milan et à Venise, dans le nord de l'Italie. En raison des cas de la COVID-19 dans le nord, ils se sont rendus à Florence et à Rome, à 250 et 530 km au sud de Venise.

Quelques jours avant ce voyage d'une semaine, les organisateurs ont envisagé de l'annuler complètement. Ils ont également envisagé de changer leur destination pour l'Allemagne.

Lors de la conférence de presse de vendredi, Cardy a déclaré que le voyage en Italie était malavisé .

Les gens devraient réfléchir attentivement avant de choisir de voyager dans des endroits clairement identifiés comme étant à risque , sermonne Dominic Cardy.

Neuf personnes ont subi le test de dépistage du coronavirus Nouveau-Brunswick et leurs résultats se sont avérés négatifs. Selon les derniers chiffres en date de vendredi, le Canada compte 45 cas confirmés.

Le gouvernement a aussi suspendu tous les voyages liés au travail dans les pays où des avis de voyage ont été émis par le gouvernement fédéral.

Avec des informations de Michel Corriveau et de CBC