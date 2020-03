Deux reporters d'ICI Radio-Canada Ontario en lice aux prix de journalisme RTDNA

Deux reportages réalisés par Radio-Canada Toronto sont en nomination pour des prix de l'Association des nouvelles radio, télévision et numériques (RTDNA), qui soulignent l'excellence journalistique au Canada.

La religion catholique en plein essor en banlieue de Toronto - Finaliste, prix Dave Rogers, meilleur reportage d’affaire publique à la radio

Le prêtre Jan Gogolewski est impliqué dans le projet de nouvelle église depuis ses balbutiements, en 2007. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Ce reportage radio et web de Mathieu Simard raconte l’essor de la religion catholique dans les banlieues de Toronto, une croissance qui est alimentée par l’arrivée de croyants de partout dans le monde .

Alors que la religion semble être en perte de terrain, le reportage montre une autre facette du Grand Toronto.

Lien vers le reportage web ici.

La Société économique de l'Ontario congédie le cadre René C. Viau - Finaliste, prix Dan McArthur, meilleur reportage d’enquête.

René C. Viau a été congédié par la Société Économique de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Cette enquête de Natasha MacDonald-Dupuis a révélé que René C. Viau, embauché par la Société économique de l'Ontario en avril 2019, avait été reconnu coupable par le passé d'entrave à la justice et d'avoir agi comme prête-nom par un tribunal administratif au Québec.

L'enquête a mené au congédiement de M. Viau. La SEO a admis qu'elle n'avait pas contacté les ex-employeurs de René C. Viau ni vérifié ses antécédents judiciaires avant son embauche.

Consultez l'enquête ici.

Les prix RTDNA récompensent annuellement les meilleurs reportages, ainsi que l'excellence dans les programmes et stations de radio, de télévision et de plateformes numériques au Canada et aux États-Unis.