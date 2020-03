COVID-19 : L’économie canadienne durement touchée

À titre d’exemple, le TSX a terminé sa session du vendredi 6 mars avec une perte de plus de 2,2 %. L’indice boursier de Toronto a perdu plus de 1700 points depuis le 20 février.

Or, selon certains économistes, il n’y a pas lieu de paniquer.

Pas assez pour une récession mondiale

Le marché a tendance à récupérer relativement rapidement de chocs exogènes , explique Stéphane Rochon, directeur et stratège en actions de la Banque de Montréal. Lorsqu’on regarde ce qui s’est passé avec le SRAS, la grippe aviaire, l’Ebola, on se rend compte que le marché a eu une réaction relativement forte, un peu comme ce qu’on voit en ce moment. Six mois plus tard, les marchés s’étaient relevés. (...) Ça ne sera assez pour plonger l’économie mondiale en récession.

Michel Doucet pointe lui aussi ces chocs et ajoute la montée de Bernie Sanders dans les intentions de vote aux États-Unis pour expliquer le ralentissement. M. Doucet est vice-président, stratège investissement et gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Gestion de patrimoine. Il ajoute que les marchés devraient se stabiliser au même moment où le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le monde se stabilisera.

Une correction

M. Rochon précise que le marché était à des sommets historiques . Jusqu’à tout récemment, dit-il, il n’y avait pas de risques sur les marchés. Voilà un risque [le coronavirus], et la réaction a été relativement rapide.

M. Doucet suggère une leçon d’histoire : depuis 1945, il s’agirait d’une 27e correction. En moyenne, ces corrections sont d’environ 13,7 % sur quatre mois. Ça prend autant de mois pour retourner à notre sommet. Depuis le début de la baisse des marchés de 2020, celle-ci tourne autour des 15 %. Le marché était rose bonbon au début 2020 , ajoute-t-il.

Taux directeurs

Les experts interviewés s’accordent tous deux pour prédire une nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque du Canada dans les mois à venir. À la BMO, notre économiste en chef Doug Porter pense qu’il va y avoir d’autres coupures de taux d’intérêt - au Canada comme aux États-Unis , de dire M. Rochon..