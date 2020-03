Coronavirus : les voyages scolaires annulés au CSF

Une centaine d'élèves de la 12e année devaient se rendre en France et au Guatemala pour des voyages internationaux durant les deux semaines de la relâche scolaire.

Ces voyages scolaires sont une tradition pour les élèves finissants. Le CSF tente de trouver des solutions pour souligner d’une autre façon la fin de la scolarité pour ces élèves.

Ce n’est pas la meilleure nouvelle, mais entre deux maux, nous avons choisi celui qui était le plus sage. Michel St-Amant, directeur général du CSF

Les 700 dollars de frais déboursés par les parents seront remboursés. Pour le reste de la somme, le CSF fera le suivi auprès des les agences de voyages et des compagnies aériennes.

C’est évident qu’on va comprendre la déception de ces jeunes, mais en même temps, on doit vraiment tenir compte de la santé et de la sécurité de ces derniers , ajoute M. St-Amant.

Par voie de communiqué, le directeur général du CSF, Michel St-Amant a aussi indiqué qu’à l’heure actuelle, l’Agence de la santé publique du Canada et la responsable provinciale de la santé ne recommandent pas la fermeture des écoles en tant que stratégie de prévention du COVID-19.

En tout, 110 élèves sur les 198 élèves du CSF devaient prendre part à ces deux voyages. La plupart proviennent des écoles secondaires Victor Brodeur, Gabrielle Roy et Jules Verne.

Le CSF emboîte le pas à plusieurs autres commissions scolaires

Plus tôt cette semaine, de nombreuses commissions scolaires de la région vancouvéroise avaient décidé d’annuler les voyages scolaires à l’étranger en raison de la propagation du coronavirus qui cause la maladie COVID-19.

C’est la commission scolaire de Surrey qui avait lancé le bal lundi en annulant 9 voyages d’élèves prévus en Italie, en France et au Japon.

Le surintendant et directeur général de la commission scolaire de Surrey, Jordan Tinney, indiquait que cette décision avait été prise à la suite des avis aux voyageurs émis par Santé Canada et parce qu’il y avait de « fortes probabilités » que les jeunes et le personnel soient mis en quarantaine à l’étranger ou à leur retour.