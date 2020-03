Rumeurs d’élections au Nouveau-Brunswick : candidats recherchés

Le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs déposera mardi prochain son budget.

Aucun des partis n'est tout à fait prêt en ce moment, mais tous assurent qu'ils le seront si le gouvernement progressiste-conservateur était défait lors du vote sur ce budget.

Blaine Higgs en campagne électorale en août 2018 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / catherine allard

Le Parti progressiste-conservateur, au pouvoir depuis l’automne 2018, et le Parti libéral, qui forme l’opposition officielle à Fredericton, assurent disposer de ressources financières suffisantes pour mener une campagne électorale. L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et le Parti vert, qui comptent chacun trois députés à l’Assemblée législative, sollicitent intensivement les contributions de leurs membres et sympathisants.

Pour tous, cependant, le plus grand défi sera de trouver des candidats partout dans la province, même pour le parti au pouvoir.

Paul D’Astous en 2016. Photo : Radio-Canada

Comme dans toute autre organisation politique, il y a des secteurs du Nouveau-Brunswick où on n'est moins présents, si vous voulez, que nos adversaires politiques. C'est un petit peu plus ardu pour trouver des gens, mais on ne perd pas confiance , indique Paul D’Astous, le secrétaire principal du premier ministre Blaine Higgs.

Chez les libéraux, certains candidats risquent de devoir être nommés par le parti, faute de temps, remarque le député de Kent-Sud, Benoît Bourque.

Le député libéral Benoît Bourque en 2018. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

En temps normal, on aurait des conventions de nomination en bonne et due forme dans les 49 circonscriptions , souligne M. Bourque. Ça risque de ne pas pouvoir se faire s'il y avait une élection dans les prochaines semaines.

L'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick n'a trouvé qu'un seul candidat, à part ses trois députés, mais assure que plusieurs candidats potentiels manifesteront leur intérêt le jour où des élections seront déclenchées.

Marco Morency, directeur général du Parti vert du Nouveau-Brunswick, en mars 2020. Photo : Radio-Canada

Chez les verts, on soutient que le recrutement va bon train et et est favorisé par les disputes sur la place publique entre progressistes-conservateurs et libéraux. Le fait que les vieux partis jouent encore de la politique, ils essaient d'échanger un vote contre une école, ça attire beaucoup de gens de notre côté , affirme Marco Morency, le directeur général du Parti vert du Nouveau-Brunswick. La procédure d’investiture est en cours dans la plupart des circonscriptions, dit M. Morency, mais les candidatures sont encore acceptées.

Tous attendent avec impatience le dépôt du budget, le 10 mars. La survie du gouvernement minoritaire ne pourrait tenir qu’aux votes d’un ou deux députés. Le député libéral Gerry Lowe laisse entendre qu’il pourrait déroger à la ligne de parti et appuyer le budget des progressistes-conservateurs, tandis que le chef des verts, David Coon, n’a pas encore décidé s’il accorderait ou non sa confiance au gouvernement.

D’après le reportage de Michel Corriveau