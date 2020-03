Parc de l’île Saint-Quentin : les travaux suivent leur cours

Les travaux sur l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières ont débuté au début de l’hiver. Le chantier respecte actuellement l'échéancier et aucun dépassement de coût n’est prévu pour l’instant, selon la Ville.

L'installation des conduites d'aqueduc et d'égout est presque terminée. Les forages sous la rivière Saint-Maurice sont achevés et se sont bien déroulés.

La construction du poste de pompage est amorcée et les travailleurs oeuvraient vendredi sur les fondations.

La Ville de Trois-Rivières affirme que le chantier devrait se terminer en mai, comme prévu.

Tout va fonctionner. L'île va rouvrir comme prévu et tout fonctionne comme prévu pour les camps de jour. Les activités vont reprendre de plus belle et les gens vont être rebienvenue à l'île Saint-Quentin , affirme Pierre-Luc Fortin, le président de la Corporation pour de développement de l'île Saint-Quentin.

La Ville de Trois-Rivières avait dévoilé au début du mois de décembre un vaste plan pour améliorer le parc de l’île Saint-Quentin située au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Conséquence des travaux, le parc est fermé au public pour toute la saison hivernale.

Il y a eu 139 592 visiteurs au parc de l’Île-Saint-Quentin en 2018, du jamais vu en plus de 10 ans.

La Ville de Trois-Rivières est propriétaire de l’île depuis 1948.

D'après les informations de Catherine Bouchard