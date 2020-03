Coronavirus : le festival South by Southwest annulé

L’organisation du festival South by Southwest (SXSW), qui se déroule chaque année au Texas, vient d’annoncer que l’édition 2020 n’aura pas lieu à cause du COVID-19. Une première en 34 ans d'existence. C’est la ville d’Austin qui a annulé l’événement.

Dans un communiqué, l’organisation se dit dévastée de cette nouvelle. L’expression “Le spectacle doit continuer “ est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que le festival n’aura pas lieu en mars. [...] La situation a évolué rapidement et nous respectons la décision de la ville d’Austin. Nos préoccupations sont aussi d’aider à protéger notre personnel, les personnes qui participent au festival et les résidents et résidents d’Austin.

J'ai émis un arrêté qui annule la tenue de South by Southwest pour cette année , a déclaré le maire d'Austin, Steve Adler, lors d'une conférence de presse. Seule une poignée de personnes infectées a pour le moment été recensée au Texas.

Sarah Eckhardt, juge du comté de Travis, a déclaré que personne dans la région d’Austin n’avait le virus COVID-19. Cependant, South by Southwest devait attirer un grand de personnes venant de l’étranger qui se seraient trouvées à l’intérieur dans des endroits fermés, ce qui pouvait favoriser la contagion.

Le festival de musique, de cinéma et de technologie devait se tenir du 13 au 22 mars. Netflix, Apple et Amazon avaient déjà annoncé qu'ils n'y participeraient pas.

L'édition 2019 de SXSW et ses événements associés avaient attiré plus de 400 000 personnes.

Le maire d'Austin a dans le même temps déclaré un état d'urgence local face au nouveau coronavirus, dont plus de 200 cas ont été recensés dans tous les États-Unis.

Le festival de musique électronique Ultra Music Festival, qui devait se tenir à Miami du 20 au 22 mars et attire plus de 160 000 personnes, a également annoncé son annulation vendredi à cause de l'épidémie.

Le célèbre festival Coachella, qui doit débuter le week-end du 10 avril dans le désert californien, n'a pas immédiatement répondu à une demande de l'AFP sur sa tenue.