Déficit anticipé de 10,7 M$ au CISSS de l’Outaouais pour 2019-2020

Le conseil d’administration a adopté, le 23 janvier dernier, un plan de retour à l’équilibre budgétaire pour le 31 mars 2021, plutôt que 2020. Il faut cependant que Québec donne son approbation à ce plan, puisque le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’a pas le droit de faire de déficit.

D’après un document présenté aux administrateurs de l’établissement lors de leur réunion du 23 janvier, le principal facteur qui explique le manque à gagner est lié à la masse salariale.

Les enjeux de pénurie de main-d’œuvre et de présence au travail sont toujours présents et se traduisent par des écarts importants en assurance salaire, en temps supplémentaire et en main-d’œuvre indépendante. Extrait du Plan de retour à l’équilibre budgétaire du CISSS de l’Outaouais

Le prix des médicaments en oncologie ont également contribué au déséquilibre budgétaire de l’établissement de santé, une situation avec laquelle d’autres CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la province doivent composer.

Comme beaucoup d’autres centres intégrés au Québec qui anticipent aussi des déficits, les états financiers ne sont pas fermés on comprend bien ça , a reconnu le ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe. Je pense que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux doit faire le travail qu’il doit faire, en collaboration avec le ministère de la Santé pour trouver des solutions.

Le ministre Mathieu Lacombe, accompagné des députés de la CAQ Robert Bussière (à gauche) et Mathieu Lévesque (à droite) (archives). Photo : Radio-Canada / Roxane Léouzon

Ce n’est pas la première fois que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux anticipe un déficit à l’approche de la fin de l’année financière. En 2017-2018, l’établissement de santé prévoyait un déficit d’environ 6 millions de dollars.

L’année suivante, on prévoyait que le manque à gagner serait 12,7 millions de dollars. Un coup de pouce du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) avait finalement permis au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de terminer l’année avec un déficit de 381 000 $.

Passer à l’action

Contrairement au ministre Lacombe, le président d’Action santé Outaouais, Denis Marcheterre, est d'avis que Québec doit davantage mettre la main à la pâte pour régler le problème de manière plus durable.

Ce n’est pas toujours la faute des gestionnaires du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Ces gens-là font ce qu’ils peuvent. À un moment donné, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a besoin d’aide et l’aide doit venir de Québec , croit-il.

Le CISSS a encore besoin de l’appui des cinq députés de la région, autant les caquistes que les libéraux, pour aller à Québec et leur dire : "voici ce qu’il se passe en Outaouais, faites quelque chose, c’est pressant." Denis Marcheterre, président d'Action santé Outaouais

De son côté, le plan de retour à l’équilibre budgétaire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais mise, entre autres, sur le maintien des initiatives approuvées en février 2019. Continuer l’application de ces initiatives — qui visent principalement la santé organisationnelle et l’amélioration des pratiques et processus de travail — permettra d’économiser 5,7 millions de dollars, prévoit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Déjà, on est en mesure de voir que les actions qu’on a mises en place portent [leurs] fruits. Donc ce qu’on fait, c’est de poursuivre ces actions-là et on les intensifie , avait souligné la présidente directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Josée Fillion, le 23 janvier dernier.

La présidente directrice générale du CISSS de l'Outaouais, Josée Fillion (archives). Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux tente également de revoir ses façons de faire pour recruter du personnel pour tenter de régler ses nombreux problèmes de main-d’œuvre. La pénurie se fait d’ailleurs sentir à tous les échelons, a souligné Mme Fillion — des médecins aux infirmières, en passant par le personnel d’entretien et les cuisiniers.

Avec les informations de Laurie Trudel et Fiona Collienne