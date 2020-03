Une Abitibienne récompensée par la Financière agricole

Mélanie Rivard se réjouit d'avoir reçu la bourse d'une valeur de 500 $. En plus d'avoir une ferme agrotouristique, la jeune femme a de multiples occupations et garde son horaire bien rempli. J'ai comme cinq jobs cette année, indique-t-elle. Je suis maman de deux enfants avec mon chum, j'ai la ferme, je fais le DEP, je suis impliquée à l'UPA et je suis coiffeuse une journée par semaine.

Mélanie Rivard a commencé le DEP en production animale au centre de formation professionnelle de La Sarre, mais six ans après avoir démarré son entreprise agricole. Je suis partie à l'envers, raconte-t-elle. J'ai ouvert ma ferme, et ensuite j'ai fait mes cours, alors je trouve ça drôle.

Sa ferme agrotouristique offre des visites et produit aussi de la viande de poulet, de bœuf et de porc.

Lorsqu'elle était jeune, elle adorait aller à la ferme laitière de ses grands-parents, et cette passion ne l'a pas quittée. Mélanie Rivard a fait son DEP en coiffure après avoir terminé le secondaire, et en 2012, elle a acheté une maison avec trois terres. J'avais demandé des poules pour ma fête en avril, puis en août on démarrait avec une cinquantaine d'animaux alors ça a parti vraiment vite , se souvient-elle.

Gérer son emploi du temps tout en aidant les autres

À l'Union des producteurs agricoles (UPA), Mélanie Rivard représente des fermes de petite taille en plus de s'impliquer dans le comité syndical et dans le comité psychologique. Ce dernier lui tient particulièrement à cœur, surtout la situation des femmes agricultrices et des conjointes d'agriculteurs.

C'est quelque chose qui m'interpelle, souligne-t-elle. Ma santé psychologique va bien, mais des fois, s'il y en a qui ne sortent pas de chez eux ou ils n'en ont pas l'occasion, je vais aller les chercher pour faire des activités, les faire sortir.

Les gagnants des bourses de la relève agricole ont été annoncés le vendredi 6 mars au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Comment trouve-t-elle le temps d'accomplir toutes ces tâches tout en gardant un mode de vie sain? J'essaie vraiment d'être équilibrée. Dans le fond, j'ai vraiment un horaire, je prends du temps avec mes enfants, je vais à l'école, je coiffe, j'essaie vraiment d'être équilibrée et je me garde une journée par mois pour me reposer aussi. C'est vraiment ma journée à moi, pas d'enfants et je me repose , dit-elle en riant.

Elle compte d'ailleurs investir sa bourse dans sa ferme. Chaque année, je réalise mes rêves, puis là je m'étais dit "Si je gagne la bourse DEP, je vais m'acheter ma vache laitière parce que j'aimerais produire mon fromage et mon lait, à moi, m'autosuffire, dans le fond" , explique-t-elle.

Deux autres bourses ont aussi été remises, soit une à un étudiant au diplôme d'études collégiales et une autre à un étudiant au baccalauréat. La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) tient son 38e congrès à Rouyn-Noranda du 5 au 7 mars.