La Colombie-Britannique se prépare à répondre à une possible épidémie du coronavirus

Ce plan d’urgence comprend un nouveau comité interministériel coprésidé par le premier ministre John Horgan et le ministre de la Santé Adrian Dix pour superviser l’évolution de la situation ainsi que l’ouverture de quatre nouveaux laboratoires d'analyse pour assurer les tests de dépistage du virus. Ceux-ci devraient être opérationnels dès la semaine prochaine, a déclaré le premier ministre.

En conférence de presse, John Horgan, Adrian Dix et la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry ont expliqué avoir développé ce plan de coordination provinciale pour répondre à une éventuelle épidémie de coronavirus en Colombie-Britannique.

La province en est encore au stade 1, soit le celui où il est encore possible de déterminé comment et où une personne a été infectée et d'identifier les personnes qui ont été en contact avec l'individu afin de les placer en quarantaine et de leur faire subir un test de dépistage. Les autorités précisent qu’avec cette évolution progressive du virus, nous ne parviendrons peut-être jamais le stade 2, mais qu’il vaut mieux se préparer à une phase d’épidémie de 3 à 4 mois par précaution.

La situation du COVID-19 continue d'évoluer ici en Colombie-Britannique, au Canada et dans d'autres pays du monde. Nous sommes à un stade critique de la lutte contre le virus et nous veillerons à ce que le système de santé et la population de la Colombie-Britannique soient prêts à tout scénario. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

John Horgan affirme que la Colombie-Britannique se positionne en tant que chef de file mondial dans la réponse au virus. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons être vigilants , dit-il.

Les priorités principales du plan d'urgence : - Protéger la population : en augmentant la capacité de diagnostiquer le virus,

en ciblant les groupes communautaires,

en achetant plus d’équipement,

en assurant l’approvisionnement nécessaire au quotidien du public pendant au moins 3 mois au cas où une éclosion se déclenche,

et en trouvant le moyen de réduire la contamination dans les transports publics. - Cibler les citoyens vulnérables : en se concentrant sur les personnes âgées et les personnes aux problèmes de santé préexistants. - Établir un protocole normalisé : pour approvisionner les hôpitaux de la province

et pour déployer du personnel supplémentaire, notamment en établissant une liste de médecins à la retraite pouvant être rappelés au travail en cas de besoin.

Jusqu'ici, 2008 personnes ont subi un test de dépistage du nouveau coronavirus en Colombie-Britannique, soit plus que dans l'ensemble des États-Unis, se félicitent les autorités de santé.

Depuis le début de la crise et en date de ce vendredi midi, 21 cas de la maladie COVID-19 ont été confirmés dans la province. De ce nombre, 4 personnes ont retrouvé la santé, c'est-à-dire qu'elles ont eu deux tests pour le SARS-COV-2 négatifs à 24 heures d'intervalles.

Prévoir l'impact sur l'économie

La province affirme également prévoir un soutien aux entreprises et aux institutions pour gérer l'absentéisme probable des travailleurs et dit s’engager à entreprendre des conversations « intenses » avec les autorités fédérales en amont du retour de la saison des croisières. La Colombie-Britannique est la province canadienne la plus visitée par les bateaux de croisiéristes.