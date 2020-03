Près de 50 de nouveaux Canadiens prêtent serment à Moncton

Ces 48 nouveaux Canadiens proviennent de 15 pays différents. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Ils participent à la vie du Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années.

Ça fait maintenant 8 ans que je suis au Canada et je m'identifie vraiment à la culture canadienne , dit Boncano Sankaré, née au Mali. Je me sens tellement, tellement bien ici, comme si j'étais vraiment dans mon pays d'origine.

Boncano Sankaré a quitté le Mali pour s’établir à Moncton. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Mahamane Traore, est lui aussi arrivé du Mali, et vit à Moncton depuis 11 ans. C'est une grosse fierté pour moi, c'est un rêve , déclare le nouveau citoyen canadien.

Mahamane Traoredit dit aimer la culture canadienne et se sentir « vraiment bien intégré ». Photo : Radio-Canada

On avait des rêves assez simples. On voulait simplement être ensemble, construire quelque chose , déclare Nadège Durant, qui est devenue citoyenne avec son partenaire Andy Demaret. On voulait vivre des arts, de la culture et on voulait fonder une famille. Et c'était impossible en Belgique, et le Canada nous a offert cette possibilité de nous épanouir et de devenir vraiment une famille et de construire quelque chose de solide.

Andy Demaret et Nadège Durant sont originaires de Belgique. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Une femme qui s’est rapidement fait connaître parmi les nouveaux arrivants en Acadie est Maha Imazitene. D’origine libanaise, l’ancienne directrice générale du CAFiCentre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants , le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, vient d’obtenir elle aussi sa citoyenneté.

« Je sens que c'est une responsabilité aujourd'hui d'aider les autres à vraiment arriver à ce point à sentir ce que je ressens, cette fierté magnifique », dit Maha Imazitene. Photo : Radio-Canada

Ce qui vient de changer, relate-t-elle, c’est une responsabilité plus grande .

Aujourd'hui, j'ai le droit et la responsabilité de voter aux élections qui s'en viennent , note Mme Imazitene. J'ai toujours été impliquée de manière volontaire, donc ça, c'est quelque chose qui continuera. Mais je sens que c'est une responsabilité aujourd'hui d'aider les autres à vraiment arriver à ce point, à sentir ce que je ressens, cette fierté magnifique.

