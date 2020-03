Des voyages scolaires mis en péril par le COVID-19

Au bout du fil, Helena Rivest se dit triste et frustrée . L’adolescente de 17 ans, qui effectue depuis septembre un séjour scolaire et culturel en Italie, est cantonnée depuis 10 jours dans une maison de Vigonza, en banlieue de Padoue – à environ 40 kilomètres de l’endroit où le coronavirus a fait sa première victime en sol européen.

C’est sûr que je peux aller dehors, je peux aller faire du vélo, je peux marcher… mais il n’y a vraiment pas grand-chose à faire , raconte-t-elle.

En temps normal, Helena quitte chaque matin sa famille d’accueil pour se rendre dans la commune voisine de Dolo, où elle suit des cours en italien. Mais ceux-ci ont été suspendus le 21 février dernier, juste avant le carnaval de Venise – qui a été annulé –, et le gouvernement du premier ministre Conte a annoncé mercredi que toutes les écoles et universités du pays demeureront fermées jusqu'au 15 mars.

Depuis 10 jours, donc, Helena tourne en rond dans la maison de sa famille d’accueil, qui est située dans l’une des « zones jaunes » établies par le gouvernement – une zone moins risquée que la rouge, mais où les rassemblements ont été temporairement limités.

Ses excursions des prochaines semaines, à Pise et à Antibes, en France, ont également été annulées par les organisateurs.

Je ne veux pas revenir au Canada pour ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester? Helena Rivest

C’est sa mère, Isabelle Dépatie, qui nous a fait part de la situation de sa fille, qui rêvait depuis plusieurs années de vivre une telle expérience.

Je ne peux juste pas croire que, sur toute la planète Terre, ce virus-là est parti de la Chine pour aller s’installer dans la région où se trouve Helena en ce moment , lâche-t-elle. Ça aurait pu aller n’importe où ailleurs! Je trouve que la coïncidence est… exceptionnelle. Je suis déçue, je suis fâchée. Je ne peux pas croire que c’est en train de bousiller son expérience.

Vous avez une nouvelle à partager, une histoire à raconter, une situation à dénoncer? Écrivez-nous à l’adresse : temoin@radio-canada.ca  (Nouvelle fenêtre)

L’organisme sans but lucratif qui encadre son séjour en Italie, AFS Canada, a transmis une note cette semaine à toutes les familles de ceux et celles qui participent à ses programmes, assurant qu’il suivait de près la situation et qu’il n'hésiterait pas à suspendre les échanges vers certains pays ou régions si nécessaire.

Jointe par Radio-Canada, la directrice des communications de l’organisme, Stéphanie Girouard, confirme que deux élèves qui effectuaient un voyage en Chine ont déjà été rapatriés. AFS veille aussi sur la dizaine de jeunes Canadiens qui, comme Helena, se trouvent actuellement en Italie, et songe à annuler le départ de trois autres participants qui devraient normalement s’envoler pour le Japon dans deux semaines.

On espère juste que la situation va se calmer d’ici le mois d’août, parce que c’est une période où, chaque année, il y a environ 100 jeunes qui quittent le Québec pour voyager dans le monde grâce à nous , dit-elle.

Une inquiétude pancanadienne

Mais AFS Canada n’est pas la seule organisation à suivre de près l’incidence du coronavirus sur ses programmes d’échanges.

Depuis quelques semaines, les craintes liées à la propagation de l’épidémie ont commencé à gagner les universités, les collèges et les écoles de plusieurs provinces canadiennes.

Au Québec, par exemple, un groupe d’élèves de Beauce-Etchemin parti visiter l’Italie a dû écourter son voyage – un retour hâtif décrété par la commission scolaire après la diffusion d'un avis consulaire de niveau 3 recommandant aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel dans cette région du monde. À leur retour, les jeunes ont été placés en isolement volontaire.

Des voyages scolaires ont également été annulés en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Des écoles manitobaines ont quant à elles décidé de modifier les itinéraires des élèves qui devaient se rendre dans des régions à risque, comme la Chine ou l’Italie, sans toutefois annuler leurs départs.

Privée d'école, Helena a reçu une invitation qui lui permet de tromper l'ennui... sur les pentes de ski. Photo : Courtoisie

Helena, elle, a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Quelques heures après nous avoir parlé au téléphone, mercredi, l’adolescente a reçu l’invitation d’une camarade de classe pour passer quelques jours dans un chalet de Folgaria, près d’une station de ski, à environ 50 kilomètres au nord de Vérone.

J’y suis depuis hier et nous revenons demain , nous a-t-elle écrit, vendredi. C’est vraiment, vraiment le fun. Ça passe le temps et ça me fait sortir de la maison.