Le marché immobilier remonte à Saguenay

Au même moment, les taux d'intérêts entourant les prêts hypothécaires ou les prêts automobiles devraient diminuer à la suite de de la décision de la Banque du Canada d’abaisser son taux directeur d’un demi-point de pourcentage.

Cette baisse donne un nouveau souffle à un matché immobilier déjà en hausse dans la région.

Plusieurs courtiers immobiliers l'observent également : les résidences en dessous de 200 000 $ partent comme des petits pains.

Ces temps-ci, c'est assez rapide, peut-être un, trois, six mois, même plus rapidement que ça parfois. On peut voir des maisons qui vont se vendre en 15 jours, en un mois. Dernièrement, on a beaucoup vu ça. Eva Gagnon, courtière immobilière

Les gens font les offres d'achat, les gens nous soumettent ça, leur prêt hypothécaire est accepté rapido presto et, souvent, pour une offre produite le lundi, ils voudraient être capables de rentrer dans leur maison la fin de semaine, mais on a quand même des documents légaux à aller chercher. L'achat d'une propriété, ce n'est pas comme acheter une barre de chocolat au dépanneur, il y a des démarches. Carole Boily, notaire

Nombreuses sont les personnes qui délaissent la location pour devenir propriétaire, selon Eva Gagnon. Ainsi, elles peuvent profiter de programmes gouvernementaux pour un premier achat. Le taux hypothécaire est aussi avantageux quand on le compare aux années précédentes.

Aux débuts des années 80, le taux d'intérêt pouvait avoisiner 18 %, alors qu'aujourd'hui il est autour de 3 %. On voit que l'on revient aux époques comme avant. Ç'a été longtemps en faveur des acheteurs, mais on voit que les vendeurs, tranquillement, ça revient de leur côté , a indiqué encore Eva Gagnon.

Ventes directes

Les transactions immobilières de particulier à particulier sont également en hausse, ce qui change le travail des notaires. Ça prend plus d'ampleur, les ventes faites par les propriétaires. Les gens ont besoin d'être plus entourés et conseillés, chose qu'ils ne font pas nécessairement. Souvent, les documents nous arrivent déjà signés et les offres d'achat ont été mal négociées, mais ça fait partie de la transaction, c'est notre réalité. On doit souvent les accompagner aussi là-dedans , a ajouté Carole Boily.

L'agence JLR a analysé le marché immobilier au Québec en début d'année et Saguenay affichait la cinquième meilleure hausse de ventes de maisons unifamiliales à travers la province.

Selon un reportage de Flavie Villeneuve