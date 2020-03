202 millions de dollars de plus pour lutter contre la traite de personnes en Ontario

Le premier ministre Doug Ford affirme que ces fonds permettront aussi de donner plus des ressources au corps de police de lutte à l’exploitation des enfants. Il a fait ces déclarations durant l'annonce en conférence de presse à St. Catharines.

Une partie de l'argent sera également utilisée pour les services aux victimes, en incluant les logements d'accompagnement pour les survivants de la traite de personnes.

L'Ontario compte pour environ 66 % des cas de traite de personnes au pays, selon le gouvernement.

M. Ford affirme que l'industrie de la traite de personnes représente environ 50 millions de dollars par année.

Le premier ministre a ajouté que l'âge moyen des victimes est de 13 ans.

Le gouvernement Ford avait promis de développer une stratégie de lutte à la traite des personnes en novembre dernier.

Ce nouveau financement vient s'ajouter aux 105 millions que la province a déjà engagés pour les cinq prochaines années.

Le premier ministre a également déclaré qu'il avait l'intention de soulever la nécessité de peines plus sévères et de conditions de remise en liberté conditionnelle plus strictes avec le premier ministre Justin Trudeau lors d'une réunion qui aura lieu la semaine prochaine.